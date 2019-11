La révolte en Iran peut-elle ébranler le régime ?

L'Iran est depuis samedi 16 novembre le théâtre de manifestations contre les difficultés économiques du pays et contre le régime en place. À l'origine des protestations, la décision par le gouvernement iranien d'augmenter les prix à la pompe à essence. Pour la première fois depuis la fin de l'année 2017, et à trois mois des élections législatives iraniennes, la population est descendue dans les rues, criant des slogans qui ont rapidement pris une couleur politique. Les autorités auraient réagi en limitant drastiquement l'accès à Internet et donc aux réseaux sociaux. Les émeutes qui secouent l'Iran s'inscrivent dans un contexte économique déjà fragilisé par la décision américaine de limiter les exportations de pétrole, ce qui avait eu pour conséquence de faire plonger le PIB du pays. On débat de la situation en Iran dans "28 Minutes".