La théorie monétaire du bonheur

Un État qui met son système monétaire au service de ses citoyens et de ses

entreprises considère l'argent comme un instrument favorisant leur

prospérité. En l'absence de cette détermination, l'action de l'État est

inefficace ou ne l'est que pour une minorité. Ce qui dégénère en «pauvreté

au milieu d'abondance», pour reprendre les termes de Keynes, qui illustrait

parfaitement son propos en décrivant un contexte «où les maisons viennent à

manquer mais où nul ne peut habiter dans celles qui existent par manque de

moyens» ! L'État doit donc mettre l'ensemble de ses ressources au service de

la nation.

Aucun obstacle ni aucune limite

À cet effet, les déficits publics ne doivent rencontrer aucun

obstacle ni aucune limite, si ce n'est l'accomplissement de la raison même

d'exister d'un État, à savoir le rétablissement du plein emploi. Il existe

un système permettant de restaurer et de réconcilier ces deux composantes

fondamentales, en apparence antinomiques, de notre vie économique. Il manque

en revanche la volonté et le courage politiques pour le mettre en place.



Les crises successives ont mis en évidence les déficiences de nos modèles

économiques où la variable des endettements est étrangement absente en dépit

du rôle prépondérant et actif qu'elle y joue. Notre système économique

actuel prend naturellement en compte les variables des prix et des salaires.

Il est en outre déterminé par la banque centrale qui, à travers son

instrument traditionnel de contrôle du taux d'intérêt, dispose d'un

formidable levier à même de doser notre prospérité.

En retard d'une globalisation

Pour autant, l'ingrédient essentiel de la dette semble cruellement faire défaut à nos

modèles économiques actuels où nul n'a encore eu le cran d'intégrer la

variable du crédit. La corporation des économistes, et avec elle les agences

de notation qui parasitent le système, sont ainsi en retard d'une

globalisation et semblent restées au stade antérieur des économies fermées

où toutes les dettes devaient forcément être contrebalancées par des

créances aux montants équivalents. Comme nos modèles économiques n'intègrent

pas la dette, ils passent forcément sous silence ses effets. Notre stabilité

et notre prospérité financières dépendent néanmoins tout autant de la

politique monétaire (c'est-à-dire de la fixation des taux d'intérêt) que des

outils et des leviers non conventionnels (comme les injections de liquidités

et donc les dettes).

Pourtant, nos dirigeants politiques et nos penseurs

économiques se cantonnent aux considérations académiques où la composante

des déficits est totalement exclue. La balance des mesures et des approches

est ainsi biaisée d'emblée et les déséquilibres se retrouvent donc

systématiquement accentués par des décisions et des postures qui écartent

d'un revers de main les effets (souvent bienfaisants) de la dette. Les

banques centrales, les ministères des Finances et du Budget, les organes de

régulation comme les milieux universitaires et de recherche académique

doivent donc comprendre et intégrer la fonction active (et souvent «

lissante ») de la dette dans le réseau économique.



Notre contexte économique ne pouvant précisément plus être défini comme un

circuit (par définition fermé), une profonde remise en perspective s'impose

à la lueur de ces questions : Quelle est la nature de nos endettements et

comment se déclinent-ils entre dettes privées, dettes des entreprises et

dettes publiques ? Quand la dette devient-elle excessive ? À partir de quel

niveau d'investissement la croissance économique d'un pays est-elle

redevable aux fonds étrangers ? Les crédits et les émissions obligataires

sont-ils les seuls mécanismes permettant de redistribuer les ressources ?

Pourquoi les risques ne sont-ils pas plus équitablement répartis entre les

diverses parties prenantes ? N'est-il pas logique que les pourvoyeurs de

crédits endossent un certain risque de non-remboursement de leurs créances

pour prix de l'intérêt facturé ?



Les réponses à ces interrogations devront en outre nécessairement

s'articuler autour d'un certain nombre d'évidences trop souvent niées par la

profession des économistes comme par la classe dirigeante. En effet, le

recours à l'emprunt permet aux ménages et aux individus de stabiliser leur

consommation et leur vie quotidienne dans un contexte où leurs revenus sont

fluctuants, voire incertains par temps de crise. De même qu'il autorise les

entreprises confrontées à un chiffre d'affaires erratique à réguler leurs

investissements et leur production. Le crédit permet enfin à l'État de

procéder à ses dépenses publiques sans trop taxer ses citoyens tout en lui

offrant des leviers précieux pour relancer des pans entiers de son économie.

Enfin, la dette publique offre de la liquidité aux agents économiques en

mettant en quelques sorte de l'huile dans leurs rouages avec, à la clé, des

retombées forcément positives sur l'investissement privé et des entreprises.

Le train de vie du citoyen et l'amélioration des conditions économiques sont

donc étroitement corrélés aux dettes de son État, car la volatilité et les

incertitudes macroéconomiques se retrouveraient exacerbées par le refus de

faire appel au crédit en quantités suffisantes. Bref, sans déficits publics,

pas de croissance !



Car c'est la dette qui aura permis à nos sociétés de se moderniser, de se

construire, de s'enrichir et de garder confiance en des jours meilleurs.

Notre confort matériel, l'évolution de nos mentalités et même

l'épanouissement de nos démocraties sont en effet redevables à cette

capacité de contracter des dettes, et à cette volonté et à cette capacité de

vivre, en tout cas partiellement, sur le crédit. Sans dettes et sans la

courroie de transmission des outils financiers, nous serions toujours

pauvres, notre Occident n'aurait pu jouer son rôle de locomotive de la

croissance et du modernisme mondiaux, le citoyen de base n'aurait

certainement pas pu consommer, devenir propriétaire de son logement ou

simplement s'acheter son téléphone portable, et les entreprises n'auraient

pu investir et se développer...



Les Etats souverains - c'est-à-dire ceux qui émettent leur propre monnaie

hors de toute indexation - devraient apprendre à aimer, à tout le moins à

apprivoiser, leurs déficits publics. Car une nation qui contrôle sa monnaie

est à même de relancer sa croissance et de soutenir son emploi grâce au

levier de la dépense publique et, ce, sans risquer le défaut de paiement.

L'argent n'est qu'un préalable, un simple moyen, un banal instrument qu'un

Etat responsable se doit de mettre au service de la mobilisation de toutes

les ressources nationales afin d'assurer plein emploi, soutien aux

entreprises en difficultés et autres services publics vitaux.

_________

(*) Michel Santi est macro économiste, spécialiste des marchés financiers et des banques centrales. Il est fondateur et directeur général d'Art Trading & Finance.

Il vient de publier «Fauteuil 37» préfacé par Edgar Morin

Sa page Facebook et son fil Twitter.