La ville de demain en quête de perméabilité

Début 2023, plus de trois quarts des nappes phréatiques françaises se trouvent ainsi sous leurs seuils normaux, ce qui pourrait conduire à des pénuries ou tout du moins à des rationnements dans les mois à venir.

Une récurrence des épisodes climatiques extrêmes

Les périodes de sécheresse, de canicule ou encore les inondations liées au dérèglement climatique marquent de plus en plus le quotidien des Français. Le début du XXIe siècle comptabilise ainsi 8 des 10 années les plus chaudes jamais enregistrées, chacune étant postérieure à 2010. En 2022, le continent européen a subi une période estivale marquée par les canicules : la France vivait à l'époque son 2e été le plus chaud, atteignant des températures dépassant les 40°C. La même année, le pays battait son record de déficit pluviométrique (-25% enregistré au global, avec des déficits compris entre 10 et 40% selon les départements).

Cette sécheresse s'installe et perdure avec des hivers doux et un manque notable de précipitations. Ce sont les trois quarts du territoire français qui sont aujourd'hui touchés. L'aridité est à l'origine non seulement d'incendies détruisant la faune et la flore, mais également d'une baisse du niveau des eaux de surface, fleuves, rivières et lacs. Au mois de janvier, la Garonne se trouvait ainsi à un cinquième de son débit normal et, l'été dernier, près de 50% du fleuve était totalement asséché.

Des conséquences néfastes sur la vie urbaine et l'environnement

Ces épisodes météorologiques extrêmes sont autant de facteurs qui réduisent les capacités de recharge des nappes phréatiques et menacent nos approvisionnements quotidiens en eau potable ainsi que l'irrigation des cultures agricoles. L'assèchement des sols peut également conduire à une fragilisation du bâti en déstabilisant les fondations.

La vie humaine n'est évidemment pas la seule à être menacée par ces dérèglements climatiques. Alors même que la végétalisation urbaine est indispensable pour rafraîchir la ville et lutter contre les îlots de chaleur urbains, la flore souffre déjà des périodes de sécheresse et du manque d'eau dans les sols. D'ici à 2050, plus de 70% des arbres en ville pâtiront du réchauffement climatique en France. Leur survie dépendra de l'évolution de la couverture des sols urbains, afin de leur garantir un approvisionnement en eau suffisant.

Une étude menée par une équipe de recherche internationale, réalisée dans 164 villes de 78 pays, démontre que la moitié des espèces d'arbres est d'ores et déjà menacée par ces changements climatiques.

Perméabilité des sols et gestion durable des eaux pluviales : deux notions complémentaires

Rendre la ville durable et vivable dans le futur, c'est donc prendre en compte la question de l'imperméabilisation des sols. Il est en effet nécessaire aujourd'hui de restaurer les fonctions naturelles du sol, dont sa capacité d'infiltration, afin de réintroduire le cycle de l'eau en ville.

Il semble impératif de limiter au maximum l'utilisation de matériaux étanches qui scellent les sols et isolent les nappes phréatiques de l'élément qui les constituent : l'eau. Pour cela, la solution s'impose d'elle-même : favoriser la mise en place de sols perméables (éventuellement végétalisés) en ville qui permettent un aménagement durable et esthétique des zones piétonnes, parkings, pistes cyclables ou encore cours d'écoles. En plus de répondre aux besoins des usagers, ces aménagements laissent l'eau pluviale s'infiltrer, permettent le retour de la biodiversité urbaine, ont des capacités de régulation thermique, contribuent au désengorgement des réseaux d'assainissement... Par ailleurs, l'infiltration de l'eau à son point de chute est un élément déterminant pour la qualité de l'eau. Moins l'eau ruisselle sur des surfaces imperméables, moins elle a de risque de se charger en polluants.

En France, la transition a déjà commencé sur l'ensemble des territoires. Une quantité non négligeable de projets de désimperméabilisation des sols ont déjà été réalisés ou sont actuellement en cours, afin de transformer durablement nos villes dans un esprit de résilience urbaine. Les aides financières proposées par les collectivités, mais également par les Agences de l'Eau facilitent par ailleurs la mise en place de tels dispositifs.

La désimperméabilisation des sols est devenue un impératif vital et doit donc avoir toute sa place dans les stratégies de transition territoriale. Une urgence qui ne fait que se renforcer alors que les effets du dérèglement climatique ne font que croître. Il est temps de considérer le sol comme une composante essentielle de l'urbanisme durable pour que la ville de demain soit, avant tout, perméable.