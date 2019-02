Le Grand débat n’a pas grand-chose à voir avec la démocratie participative

Le 18 décembre dernier, le sociologue Laurent Mucchielli (Université d'Aix-Marseille) posait directement la question qui brûle les lèvres du gouvernement : « Le mouvement des gilets jaunes est-il vraiment terminé ? » Les manifestants sont certes moins nombreux, notamment dans les rues de Paris, et l'exécutif tente de reprendre la main en organisant à l'échelle du pays un « grand débat national ».

Mais cette agora géante est-elle vraiment de nature à calmer la colère des gilets jaunes, et à même de rétablir le lien sévèrement distendu entre les citoyens et leurs gouvernants ? Nous avons posé ces questions au sociologue de l'Université d'Aix-Marseille qui, récemment, sur notre site, soulignait la nécessité, l'urgence même, de favoriser l'émergence d'une vraie démocratie participative.

______

Entretien avec Laurent Mucchielli - propos receuillis par Benoît Tonson, Éditeur Science + Technologie, et Thomas Hofnung, Chef de rubrique Politique & Société et International, The Conversation France.

