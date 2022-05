Le temps, élixir de jeunesse des entreprises centenaires

A l'heure de la disruption érigée en impératif, l'entreprise est bien trop souvent mue par une logique de court terme. L'innovation de rupture est devenue le Graal avec comme seule perspective un gain immédiat dicté par la valorisation financière. Or, une organisation qui souhaite s'inscrire dans la durée ne saurait se reposer uniquement sur ces considérations.

Si durer n'est pas l'objectif visé par toutes les entreprises, celles qui le font disposent de particularités saillantes, dont la principale est le rapport étroit au temps. L'entreprise centenaire met en lumière un modèle reposant sur des fondations solides, sur un ancrage territorial et une histoire, souvent familiale, inspirante au quotidien. Colonne vertébrale de l'entreprise, cette histoire constitue un véritable élément d'anticipation. Car c'est à l'aune des expériences vécues que les entreprises centenaires bâtissent leur futur, sans céder à d'illusoires et éphémères effets de mode.

C'est pourquoi le dirigeant doit être le gardien des traditions, qui reflètent l'ADN de l'entreprise. Antidote au conformisme, le « bon » conservatisme permet de redoubler de vigilance face à l'air du temps qui peut parfois dicter la mauvaise décision. En s'appuyant sur les fondations solides d'un passé riche et singulier, le dirigeant peut échafauder sereinement l'avenir de son organisation.

La patience, la stabilité et la durabilité portent leurs fruits. Preuve en est : les entreprises familiales centenaires se taillent une place de choix dans le paysage économique français, avec un chiffre d'affaires global qui dépasse largement les 150 milliards d'euros. Elles occupent ainsi un rôle central dans la pérennité et la croissance du tissu économique et de l'emploi. Pour y parvenir, elles s'inscrivent dans une dynamique permanente afin de contrer l'immobilisme qui pourrait les guetter.

Avoir plus d'un siècle d'existence n'exclut en rien une formidable capacité à se réinventer. Bien au contraire, les entreprises centenaires ont même tout intérêt à prendre le chemin de la nouveauté pour s'améliorer, toucher de nouveaux clients, s'adapter au mieux à leurs besoins et à l'évolution des usages. Se renouveler, ce n'est pas être dans une agitation perpétuelle et se plier aux injonctions du moment. C'est mettre toute l'entreprise dans une dynamique d'innovation incrémentale : améliorer ses produits, ses processus, sa vision sur le temps long au bénéfice de ses clients, ses collaborateurs, ses partenaires, être en osmose avec l'air du temps.

A cet égard, je crois également en l'utilité du temps apparemment « perdu ». Si perdre son temps n'a pas bonne presse aujourd'hui, il est pourtant, dans bien des circonstances, urgent de ralentir... pour mieux reprendre son souffle. Véritables parenthèses suspendues, les moments de temps libre favorisent grandement la créativité, l'inspiration et même l'innovation. Faire évoluer son entreprise, c'est accepter de s'extraire du récurrent et du quotidien et juguler les différents tempos.

C'est parce qu'elles ont réussi à se réinventer, tout en conservant précieusement leur singularité, que les entreprises centenaires deviennent chaque jour des modèles de croissance pérenne, au rythme des essentiels enjeux sociaux et environnementaux. Grâce à cette puissante capacité à fédérer des hommes et des femmes autour d'un socle de valeurs, elles incarnent parfaitement la quête de sens qui anime notre monde. Et contribuent directement au dynamisme de nos territoires. Formons le vœu qu'une priorité économique du prochain quinquennat soit de valoriser et de soutenir ces entreprises...qui n'ont pas pris une ride.