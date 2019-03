Le Salon international de l'agriculture s'est ouvert samedi à Paris, Porte de Versailles. Une étude de référence de "The Economist Intelligence Unit" et de la fondation Barilla place la durabilité de l'agriculture française au premier rang mondial, pour la deuxième année consécutive. Les politiques françaises de réduction du gaspillage alimentaire, de promotion d'une alimentation saine et de méthodes respectueuses de production sont saluées. Cependant, la France peine à s'en réjouir et blâme l'utilisation du glyphosate et l'exploitation de fermes-usines. Est-il temps d'en finir avec l'agro-bashing ? Les Français peuvent-ils être fiers de leur agriculture ?

Pour en débattre, nous recevons Sylvie Brunel, géographe et écrivaine, Benoît Biteau, paysan agronome et conseiller régional Nouvelle-Aquitaine, et Emmanuelle Ducros, journaliste à l'"Opinion" et spécialiste de l'agriculture et de l'agroalimentaire.