Toutes les grèves sont-elles légitimes ?

Cela fait plus de 42 jours que la mobilisation sociale contre la réforme des retraites du gouvernement Philippe a débuté. Le taux de grévistes, qui était à son plus haut au début du mouvement, le 5 décembre 2019 (55,6%), a depuis diminué. Mais il n'en reste pas moins impactant, notamment pour les usagers des transports en commun d'Île-de-France, qui selon un récent sondage IFOP, sont plus nombreux à être opposés ou hostiles au mouvement social (45%) qu'à le soutenir ou à avoir de la sympathie pour lui (44%). La grève a-t-elle encore lieu d'être ? On en parle dans 28 Minutes.