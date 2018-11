Une armée européenne est-elle enfin possible ?

Le président français Emmanuel Macron a formulé mardi 6 novembre le souhait de voir une "véritable armée européenne" se former pour mieux défendre le Vieux Continent. Les neuf pays signataires de l'Initiative européenne d'intervention (IEI), impulsée par la France en juin dernier, se retrouvaient pour la première fois à Paris ce mercredi pour concrétiser le projet censé renforcer la défense de l'Europe.

Parmi les objectifs de cette armée se trouvent la volonté d'intensifier les échanges entre états-majors pour pouvoir réagir rapidement et de façon coordonnée en cas d'opérations militaires ou de catastrophe naturelle par exemple, sans oublier la gestion des bouleversements géopolitiques qui affectent l'Europe : la politique commerciale des États-Unis, l'émergence de la Chine, le manque de dialogue avec la Russie, le Brexit, ou encore la menace djihadiste. Ce projet ambitieux peut-il voir le jour ?

Pour en parler, 28 Minutes laisse la parole au général Jean-Paul Palomeros, ancien Chef d'état-major de l'Armée de l'air, à Sylvie Matelly, économiste et spécialiste des questions de défense, et à Jean-Sylvestre Mongrenier, chercheur associé à l'Institut Thomas More.