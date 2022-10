VisionAir : Quelles solutions les Deeptech apportent-elles face à de nouveaux enjeux sociaux et économiques ?

Créer de la vie dans l'espace, réduire notre consommation médicamenteuse à travers un jumeau numérique, éradiquer l'Alzheimer grâce aux cellules souches, produire de la lumière avec des organismes marins... Voici quelques défis que les startups Deeptech d'aujourd'hui relèvent.

Lire aussiVisionAir : La France, un pays d'exportateurs décomplexés et décarbonés

Pour ce second rendez-vous, Martin Delavenne interroge ses invités sur les solutions qu'apportent la communauté de la Deeptech face aux nouveaux enjeux sociaux et économiques.La parole est alors donnée à Frederic Laurent co-fondateur de SnowPack, Farid Benbadis président de Hopcat et Stéphane Pannetrat co-fondateur de Art-fi et président du directoire et tous membres de la communauté des Deeptech.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Retrouvez également l'intégralité des replays de la deuxième édition de La Deeptech Voit Big du 5 octobre 2022 à l'Accor Arena Paris - La Deeptech Voit Big - 2022