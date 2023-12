Compte courant rémunéré : le comeback ?

Qu'est-ce qu'un compte rémunéré ?

Le compte courant rémunéré est un compte bancaire, tout ce qu'il y a de plus classique, vous permettant d'y déposer de l'argent, et de réaliser des paiements au moyen d'une carte bancaire, d'un chéquier, de virements ou de prélèvements. La différence est que chaque jour, le solde positif sur votre compte génère des intérêts.

Rendus possibles en 2004, suite à un arrêt de la Cour de justice de l'Union Européenne, les comptes courants rémunérés ont pu faire irruption sur la scène bancaire française. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que le succès n'a pas été au rendez-vous.

Pourtant ce service n'est pas dénué d'avantages. Contrairement à un livret, vous n'avez pas besoin de faire un virement vers votre compte courant pour utiliser les fonds, puisqu'il s'agit d'un compte courant ! De plus, comme un compte bancaire classique, votre capital est garanti, et couvert par le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) jusqu'à 100 000 euros. Enfin, le versement des intérêts est habituellement trimestriel, contre une fréquence annuelle pour les livrets réglementés.

Malgré ces quelques points positifs, le compte courant rémunéré n'a pas su percer à ce jour, et ça n'est pas un hasard.

Les raisons de l'échec du compte courant rémunéré

Solution simple pour ne pas "laisser son argent dormir sur un compte courant", le compte bancaire rémunéré n'a pourtant pas su tirer son épingle du jeu.

Des comptes rémunérés... qui rapportent peu

Première cause pouvant être citée, le faible niveau de rémunération des comptes en question. Ne dépassant généralement pas les 1% de taux d'intérêt brut, la promesse de rendement est loin d'être attractive. Surtout lorsqu'on considère le taux des livrets réglementés (livret A et Livret de Développement Durable et Solidaire), revenu à 3% en 2023.

Une fiscalité pénalisante

Autre point qui ne permet pas aux comptes courants rémunérés de se démarquer : la fiscalité. En effet, un maigre 1% de taux d'intérêt brut subit encore par défaut une imposition de 30%. Au final, dans notre exemple vous n'obtenez donc qu'un rendement net de 0,7%. A moins que vous optiez pour une imposition au barème de l'impôt sur le revenu si celle-ci est plus favorable pour vous.

Face aux intérêts non fiscalisés du livret A et du LDDS, encore une fois le compte courant rémunéré fait pâle figure.

Une rentabilité globale du compte rémunéré pas au rendez-vous

Pour finir d'enterrer définitivement tout attrait envers ce produit, la plupart des banques qui l'ont commercialisé n'avait pas défini les meilleures conditions pour leurs clients.

Certaines facturaient des frais de gestion dissuasifs, ou incluaient le compte rémunéré dans un abonnement onéreux fourbi de services inutiles.

Le coût d'un compte rémunéré est donc loin d'être nul

A cette équation économique fébrile, les banques ont aussi pu ajouter des conditions comme :

Un seuil minimum sur le compte avant de commencer à générer des intérêts

Un plafond maximum au delà duquel il n'y a plus d'intérêts

Un montant cumulé minimum de dépenses mensuelles pour que des intérêts soient comptabilisés et versés

Bref, autant de critères mettant à mal une promesse initiale pourtant séduisante : faire fructifier les sommes disponibles sur son compte courant.

Finalement, une banque en ligne sans frais de tenue de compte, avec une carte bancaire gratuite et une prime de bienvenue a tôt fait de se révéler une meilleure affaire.

Toutes ces raisons font que les comptes courants rémunérés ne sont quasiment plus commercialisés. Et la hausse des taux n'est pas venue gommer cette liste des désavantages trop longue pour que le compte rémunéré fasse un retour triomphale.

Mais alors que faire de vos liquidités ?

Les alternatives aux comptes rémunérés plus rentables

Les livrets réglementés, déjà évoqués, sont évidemment une option. Mais pour les épargnants les mieux lotis, les plafonds finissent par être atteints. Deux alternatives s'offrent alors pour les personnes en quête de rendement, de sécurité et de liquidité.

Le retour en force des livrets boostés

Avec la hausse des taux amorcée en 2022, les livrets bancaires ont fait leur grand retour. Parfois mis en avant comme des "supers livrets" ou des "livrets boostés", ces produits font généralement profiter leurs souscripteurs de taux promotionnels pendant quelques mois.

Qu'il s'agisse de banques en ligne ou de banques de constructeurs automobiles, les taux de rendement de ces livrets oscillent généralement entre 1,5% et 3% bruts. Donc un niveau bien supérieur aux comptes courants rémunérés. Et les taux boostés, visant à attirer les clients, peuvent grimper jusqu'à 4% voire 5% pendant 3 ou 4 mois.

Avec des plafonds élevés, allant jusqu'à dix millions d'euros pour certains, et des retraits pouvant se faire rapidement, ces super livrets sont de bons compléments aux livrets réglementés si vous souhaitez faire travailler vos liquidités.

Les taux changent vite et la concurrence fait rage, alors pour avoir la meilleure rémunération, consultez ce comparatif des meilleurs livrets.

Les comptes à terme, encore plus rentable !

S'il y a bien un placement qui a fait son comeback en 2023, c'est le compte à terme !

Comme son nom l'indique, cette solution est généralement assortie d'une durée de blocage, allant généralement de 1 à 5 ans. Mais certaines offres fonctionnent pour des durées de 3 ou 6 mois.

L'idée est que vous placiez votre surplus de liquidités pendant la durée choisie, en échange de quoi vous percevez des intérêts une fois le terme échu. Le taux dépend de la durée de placement, et à fin 2023 il se situe généralement entre 3% et 4% brut.

S'il y a un minimum de dépôt de 1 000€ ou plus, ce qui est moins souple qu'un livret réglementé, en revanche le plafond est plus élevé. Il est de 100 000€ la plupart du temps.

Par ailleurs, s'il est conseillé d'aller jusqu'au terme prévu, notez qu'il est tout à fait possible de récupérer vos fonds avant, moyennant un petit délai et un niveau de rendement moindre. Si vous utilisez vos livrets réglementés en cas de besoin imprévu, vous ne devriez pas rencontrer ce cas de figure.

Alors si votre livret A est au plafond, à défaut d'un compte courant rémunéré, pensez au compte à terme ! Pour plus de renseignements sur les offres en cours, retrouvez tous les meilleurs comptes à terme sur le comparatif de Finance Héros.