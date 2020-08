Un Pack rebond pour booster les territoires

« 70% de l'industrie se situe en dehors des grandes agglomérations et 71 % des investissements industriels étrangers ont eu lieu l'an dernier dans des communes de moins de 20 000 habitants », rappelle Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'Industrie. Avec ce « Pack rebond » d'une enveloppe de 490 millions, dévoilé ce lundi 20 juillet, à Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire, le gouvernement souhaite relocaliser dans les régions des activités stratégiques et créatrices d'emplois directs et indirects. « Nous avons déjà plus de 1500 projets sur l'ensemble des territoires, soit pour former, soit pour attirer des investisseurs, soit pour innover, soit pour développer l'industrie », souligne Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'Industrie. C'est le cas à Chalon-sur-Saône où le « Pack rebond » a été présenté dans les locaux de la Société générale des techniques (SGT), implantée depuis 2019 sur le parc industriel Saôneor, ancien bastion de Kodak. « Ce projet Saôneor illustre la réindustrialisation d'un site dans un bassin d'emploi qui apporte à...