Bretagne : Langouët joue la carte de l'écologie sociale

En se posant à Langouët, la BioclimHouse, concept de maison économe et écologique développé par l'association Bioclimatic Plateform, a trouvé une vraie terre d'accueil. Ce village mi-rural, mi-citadin de 602 habitants au nord de Rennes, « le plus danois de Bretagne » comme le précise son site Web, cultive de manière volontariste sa fibre écolo depuis 1999 : zéro glyphosate et produits phytosanitaires, une cantine bio depuis 2004, et l'objectif d'être 100% circulaire.

Langouët s'est très tôt positionné en faveur d'une écologie sociale, la construction selon les modes de développement durable, et contre l'étalement urbain. « La politique est d'avoir le choix entre plusieurs solutions. Encore faut-il que ces solutions existent », estime le maire Daniel Cueff, dont la commune est membre du réseau d'échanges d'expériences de développement local durable Bruded.

« En termes d'habitat, il convient de construire des logements triple zéro : en besoins énergétiques, en carbone et en déchets de chantier. Au fil des ans, les ambitions de la commune se sont affinées vers une démarche « cradle to cradle » [créer et recycler à l'infini, ndlr] qui, outre le fait de ne pas impacter...