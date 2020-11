Chantier Bretagne Sud : des catamarans qui voguent à l'hydrogène vert

C'est à la demande de deux clients que le Chantier Bretagne Sud, engagé dans la construction et la réparation navale, s'est lancé dans la conception de deux catamarans de 12 mètres à propulsion qui recevront une motorisation à hydrogène. Pour Avel Marine Concept (transport de passagers), la PME de la ria d'Etel et filiale depuis 2019 du groupe Acti spécialisé en chaudronnerie, tuyauterie et mécanique dans les secteurs naval et industriel, construit l'Archinaute. Ce catamaran conçu pour une navigation autonome zéro émission produira son électricité grâce à une éolienne en carbone de 5 mètres de diamètre. Il sera mis à l'eau à la fin de l'année. Le deuxième catamaran sera livré en 2021 au Yacht Club de Monaco et servira à des missions d'exploration des baleines et au comité de courses pour les JO de 2024.

« Chantier Bretagne Sud conçoit des navires innovants à coque aluminium capable de recevoir une motorisation électrique pour des clients privés et de la sécurité maritime civile et militaire, et à 75 % français. Soit la batterie est rechargeable à quai soit elle fonctionne avec une pile à combustible hydrogène. La mobilité décarbonée marque un changement de modèle. Nous...