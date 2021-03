Des Bretonnes plus diplômées, avec des salaires inférieurs d'un quart

Neuf Bretonnes sur dix travaillent dans le secteur tertiaire selon le recensement Insee de la population en 2017, complété par des exploitations complémentaires de janvier 2020. (Photo by Lieselotte De Bie on Unsplash) (Crédits : Photo by Lieselotte De Bie on Unsplash)

Davantage diplômées que les hommes, les femmes bretonnes occupent moins souvent des postes de cadres. Selon une étude de l’Insee Bretagne, elles sont plus souvent employées à temps partiel ou en CDD et gagnent en moyenne un salaire inférieur d’un quart à celui des hommes. En 2017, dans le secteur privé, cet écart se situait autour de 5.620 € net par an. Neuf femmes sur dix travaillent dans le secteur tertiaire.