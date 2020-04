La Bretagne se mobilise pour soutenir ses pêcheurs

Stupeur à Binic : le merlan est acheté 53 centimes le kilo sous la criée mais, à la vente à l'étal, il est toujours affiché à 12,90 euros. De même, depuis quelques jours, on trouve de la sole, du Saint-Pierre, du dos de merlu ou de la lotte achetés par des distributeurs à des prix défiant toute concurrence. Contrairement au cabillaud, aux crevettes, au saumon, ces espèces sont pêchées par les marins bretons mais ces poissons-là ne proviennent pas de leurs casiers. Ce sont des produits d'importation mis en vente, la semaine dernière, dans le réseau GMS et en poissonnerie.

Concurrence et dumping social

Fortement impactée par la crise sanitaire et le confinement avec la fermeture de la restauration classique et collective et des marchés à l'export, dont elle tire 50 % de ses revenus, la filière de la pêche et de l'aquaculture bretonne (1.300 navires, 6.000 marins) avait enregistré une rapide embellie jusqu'à la fin du week-end de Pâques. Alors que la pêche hauturière bretonne est à sec à 70 %, comme le mareyage, impacté à près de 80 %, la petite pêche ou pêche côtière locale avait tenu. Sa perte d'activité est estimée à 20-30 %. Mais le gros temps est revenu, avec pour sas...