Parc éolien en baie de Saint-Brieuc : démarrage à Brest du chantier Navantia-Windar

La production de 34 éléments des 62 fondations du futur parc éolien de la baie de Saint-Brieuc a démarré sur le nouveau polder de Brest. Un an après la sélection du consortium espagnol Navantia-Windar pour fabriquer les fondations des éoliennes offshore qui culmineront à 207 mètres au-dessus de la mer et à 16,2 kilomètres du Cap Fréhel, 28 kms de Bréhat et 35 kms de Saint-Malo, la première société industrielle est désormais implantée.

Au grand soulagement de la Région Bretagne qui investit 220 millions d'euros (avec le fonds Feder et les collectivités locales) dans la construction de ce quai EMR de onze hectares au cœur du port de Brest.

Choisi par la société de Saint-Brieuc, Ailes Marines, filiale du groupe espagnol Iberdrola, le chantier espagnol Navantia-Windar a confirmé vendredi 2 octobre lors d'une présentation des nouvelles infrastructures « la mobilisation de 250 emplois équivalent temps plein durant la période de fabrication des jackets ». Avant l'entrée en fonction des éoliennes avant 2024, ce sont des emplois de soudeurs, d'oxycoupeurs ou d'opérateurs de manutention qui seront basés entre 2021 et 2023 sur une partie du polder.

La technologie retenue par Ailes Marines est de type jacket...