PME : un premier « design lab » régional installé à l'eclozr à Rennes

« Comment innover avec un lab pour les PME ? » C'est à cette problématique que veut répondre le premier design lab en région porté par l'Association pour la promotion de la création industrielle (APCI). Ouvrant la voie à l'émergence d'un réseau national, cet espace propose aux entreprises d'innover par l'usage et de rendre le design accessible à tout type de structure. Des formations, des conférences et des ateliers, des rencontres entre créatifs, ingénieurs et entreprises sont ainsi organisés autour des grandes thématiques du design. Lors de l'inauguration en septembre, les invités ont parlé de l'intelligence artificielle, d'industrie 4.0, de technologie et de transformation sociétale (Tech for Good), d'éthique...

« Organisé en espaces thématiques reprenant les grandes étapes du "design thinking", le design lab propose aux entreprises de s'emparer des méthodologies et outil du design pour innover », fait valoir l'APCI, dont l'initiative est hébergée depuis mi-septembre à l'eclozr.

Formation au numérique et au design

Situé au cœur de Rennes, ce tiers-lieu consacré à l'innovation et cofondé par de jeunes entrepreneurs du numérique - Maël Jaffrelot (Innovathlon), Loïc Deffains et...