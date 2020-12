Rennes conforte son rôle de place forte européenne de la cybersécurité

En 2020, le confinement et l'intensification du télétravail ont contribué à l'accroissement des activités de cybersécurité. L'écosystème cyber rennais reste sur une trajectoire dynamique et conforte son positionnement. Selon une étude de l'Audiar Rennes (agence d'urbanisme et de développement), actualisée en novembre, la « cyber valley » rennaise est devenue, avec 150 chercheurs spécialisés, le deuxième territoire d'excellence en France après Paris - Ile-de-France. Il se place également deuxième au classement Wavestone des startups en cybersécurité.

Le territoire métropolitain totalise 4.160 emplois directs et a enregistré en 2020 une croissance de l'emploi privé de 26 % (+ 670 emplois). 3 280 emplois sont ainsi répartis sur 76 entreprises de cybersécurité, dont 13 structures créées ces deux dernières années. Spécialisée dans l'analyse des données par l'IA et la cyberdéfense, Anozrway...