Rennes déploie un plan de 500.000 euros pour le commerce de centre-ville

Certains commerces sont en grande difficulté à Rennes, notamment en centre-ville. Après plusieurs mois de mobilisation des « gilets jaunes », le tribunal de commerce de Rennes observait en janvier une augmentation de 10 % des dépôts de bilan, dont une partie serait directement liée aux manifestations du samedi. Alors qu'une baisse de 20 % du chiffre d'affaires sur la fin 2018 pour 38 % des commerçants et jusqu'à 40 % pour 34 % d'entre eux a été signalée en février, l'Union du commerce de Rennes, l'association des commerçants du centre-ville Carré Rennais et la CCI de Rennes s'attendaient aussi à des dépôts de bilan en mars et avril. Leur appel au plan de relance a été entendu par la Ville et Rennes Métropole.

"Plan de soutien au commerce"

Dans la foulée du déblocage par l'État d'une enveloppe de 3 millions d'euros pour les villes comme Rennes, la collectivité locale a annoncé la mise en œuvre d'« un plan de soutien au commerce » au travers de « mesures de plus de 500 000 euros ». Rennes s'engage ainsi à soutenir les animations commerciales mises en place par le Carré Rennais, par une subvention exceptionnelle de 75 000 euros, qui s'ajoute aux 190000 euros de subventions...