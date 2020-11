Adechotech veut s’imposer dans les déserts médicaux et les prisons

En service au sein des hôpitaux de Belle île en mer, de Lannemezan (65) et de Tours (37), ainsi que dans deux Ephad, dont celui de Montoire dans le Loir et Cher, le boitier Melody a une large marge de progression. Environ 90 établissements hospitaliers et autant de maisons de retraite sont situés dans des déserts médicaux sur le territoire français. La solution développée par Adechotech est particulièrement adaptée dans ce contexte puisque le praticien...