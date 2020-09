Centre-Val de Loire : futur eldorado pour les entreprises italiennes ?

Le 15 novembre pourrait constituer une date clé dans les relations économiques entre le Centre-Val de Loire et l'Italie. La convention de coopération, qui sera signée à Rome entre le président de la Région François Bonneau et l'Institut pour les relations économiques France-Italie, en présence de Teresa Castaldo, ambassadrice d'Italie en France, sera l'une des clés de voûte du développement des échanges. Depuis l'année Renaissance fêtée en 2019 dans le Centre-Val de Loire avec Léonard de Vinci comme porte drapeau, le rapprochement a déjà été initié entre les deux parties via les rencontres « Investire ». Après une première édition tenue à Amboise en...