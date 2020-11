Face à Amazon, il faut sauver le soldat commerçant en Centre Val de Loire

Centre Val de Loire Local d'abord! Choisi au cours du week-end, le nom du futur portail régional d'aide au commerce de proximité reflète clairement ses objectifs et sa finalité énoncés mercredi 4 novembre par François Bonneau, le président de la collectivité, et son vice-président à l'économie, Harold Huwart. Avec plus de 50% des recettes annuelles réalisées en novembre et décembre, la période s'annonce cruciale pour les commerces, a fortiori ceux jugés non essentiels qui resteront donc fermés au minimum jusqu'au...