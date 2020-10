Le futur de l’alimentation durable s’invente en Centre Val de Loire

NCrack : les futurs crackers pour les enfants qui seront commercialisés en 2021 par NBread prendront place dans une liste déjà étoffée de biscuits d'un genre nouveau fabriqués par cette société basée à Fontaine Simon en Eure et Loir. Disruptante dans sa conception car issue de fruits ou de légumes (carottes et cornichons notamment) non vendus aux consommateurs du fait leur moindre qualité, la gamme propose déjà croustillants poire et miel, blinis de saumon, croquants à la framboise et sandwiches club à la betterave. A la clé, un procédé de déshydratation à froid gardé confidentiel par Olivier Paurd, Pdg de NBread qui a déposé trois brevets.

Pour compléter sa collection de biscuits réalisés à partir d'une génoise, la société percheronne a lancé en janvier une collection de crackers de légumes baptisée Un Jardin à Croquer. Intégrant notamment tomates et quinoa, ces derniers, actuellement sous-traités, seront bientôt fabriqués directement par NBread. A terme, la société pourrait aussi y produire des crackers à base de saumon et de viande. Outre l'appétence des consommateurs pour les goûts et saveurs...