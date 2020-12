Les piles d'ASB comptent sur le civil pour se recharger

Détenu en joint-venture par Airbus Group et Saft (Total), ASB, basé à Bourges dans le Cher, s'est mis en ordre de marche pour explorer le marché de l'aviation civile. Le groupe fournira les piles thermiques qui équiperont en 2023 les futurs lanceurs de satellites Arianne 6 et Vega. A l'horizon de quatre ans, Aerospatiale Batteries compte aussi s'implanter auprès des constructeurs d'avions et d'hélicoptères. La société espère ainsi leur proposer une solution pérenne de rechargement de leurs systèmes de sécurité. « Principal handicap des piles thermiques, elles ne sont pas rechargeables, admet le...