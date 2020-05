Masques en tissu : une opportunité pour la filière textile berrichonne ?

Atelier de confection spécialisé dans le prêt-à porter pour des marques de vêtements comme Hollington en France et De bonne facture en Asie, Distribution Production Logistique (DPL) fabrique à nouveau des masques depuis le 20 mars. La PME, située à Chatillon-sur-Indre et qui a réalisé 2,2 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019, bénéficiait d'un petit historique en la matière sanitaire.

Comme les surblouses de protection, les masques figuraient à son catalogue jusqu'en 1985. Sa production se situe désormais dans une fourchette de 20.000 unités par semaine. DPL a ainsi répondu à la demande qui a enflé de façon exponentielle peu après le confinement. En plus du bouche-à-oreille, son inscription volontaire sur les plates-formes créées ad hoc par la filière mode « Savoir-faire ensemble » et par la région Centre Val de Loire a boosté un flux de commandes locales et nationales.

Efficaces jusqu'à 40 lavages

Ainsi, les masques de DPL ont commencé à équiper les personnels orléanais du groupe d'expertise comptable Cogep et de la CCI de Châteauroux. D'ici fin mai, l'atelier aura à son actif la fabrication de 100.000 protections en coton filé dans les Hauts de France et efficaces...