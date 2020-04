McDonald's teste sa reprise d'activité à Tours

Quelques dizaines de salariés sont à pied d'œuvre au sein des restaurants McDonald's situés à Tours et son agglomération, à Chambray-les-Tours, Saint-Pierre-des-Corps et Joué-lès-Tours notamment. Si ces restaurants de l'enseigne restent fermés au public, les employés, tous volontaires, fabriquent uniquement des menus pour les Drive et la livraison à domicile. Afin de permettre le déroulement de l'activité dans le respect des règles sanitaires face au Covid 19, McDonald's France a édité un guide opérationnel. Distanciation des collaborateurs, marquages au sol et paiement sans contact figurent notamment parmi huit mesures de précaution édictées par le groupe. McDonald's France, dirigé par Nawfal Trabelsi, s'est assuré préalablement de leur validation par un comité d'experts scientifiques piloté par Jean-Baptiste Stern. Ce pneumologue basé à Nantes a homologué le texte également appliqué dans trois restaurants d'Ile de France qui ont réouvert partiellement dans la foulée de la Touraine.

Troisième franchisé McDonald's en France

Le choix des McDonald's de Tours comme sites pilotes n'est pas fortuit. Ces restaurants sont tous détenus par le multi-franchisé Bernard Simmenauer. Depuis sa première installation à Chambray les Tours en 1990, l'homme d'affaire tourangeau, âgé de 65 ans, a ouvert 21 autres restaurants en Indre et Loire, mais aussi dans les départements voisins, Saumur dans le Maine et Loire, Château-du-Loir dans la Sarthe et Châtellerault dans la Vienne. En trois décennies, Bernard Simmenauer a ainsi bâti un véritable empire commercial qui pèserait près de 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il le placerait en taille au troisième rang des franchisés McDonald's dans l'Hexagone. Un poids lourd donc très écouté au sein de l'enseigne, qui a accepté de mener l'expérience depuis fin mars.

Nouveaux Drive en avril

Contrairement à son concurrent Burger King France, détenu par le groupe de CHR Bertrand, qui n'a pas réouvert pour l'instant ses 385 restaurants, McDonald's s'est engouffré dans la brèche laissée ouverte par le gouvernement sur l'autorisation maintenue de la vente à emporter en restauration. La chaine américaine, qui compte 1490 établissements dans l'Hexagone, espère ainsi limiter une perte de chiffre d'affaires s'annonçant abyssale. Le déroulement pour l'instant positif au plan sanitaire de l'expérience menée en région Centre Val de Loire, lui laisse espérer la reprise partielle de son activité économique. Sans préciser ni la date ni le lieu de ces réouvertures, McDonalds France devrait ainsi réamorcer les services de Drive et de livraisons d'une quinzaine de nouveaux restaurants courant avril.