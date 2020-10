Pourquoi Duralex, Mecachrome et Servier taillent dans leurs effectifs

Le fabricant de l'emblématique verre Gigogne rechute. Duralex, déjà liquidé en 2008, a été placé en redressement judiciaire le 25 septembre par le tribunal de commerce d'Orléans. En cause, un net recul des ventes à l'export suite à la fermeture des frontières due à l'épidémie du Covid 19. Avec 80% de son chiffre d'affaires réalisé à l'export, le verrier loirétain basé à Saint Mesmin (45) a vu ses recettes baisser de façon drastique depuis six mois. Antoine Ioannides, président de Duralex, anticipe un chiffre d'affaires 2020 ramené à 26 millions d'euros au lieu des 39 millions prévus au budget. Le retard d'installation en 2017 du racleur du nouveau four de cuisson par le fournisseur lorrain Industeam, à qui Duralex réclame 9...