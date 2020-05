Alsachim fournit une aide pour le dosage des antiviraux

Quelles sont les méthodes utilisées dans les hôpitaux et les laboratoires pour vérifier l'efficience d'un médicament, en particulier pendant ses phases d'essais ? Les spécialistes en chimie organique proposent une solution : le marquage moléculaire. C'est le coeur du métier d'Alsachim. "Nos outils de bioanalyse permettent à nos clients de faire de la quantification, avec une précision de l'ordre du nanogramme par litre, et d'éviter le surdosage de médicaments. En l'absence de tels standards analytiques, il n'y aurait pas d'études cliniques réglementées", expose Jean-François Hoeffler, fondateur et président de cette société de 42 salariés établie dans le parc d'innovation d'Illkirch-Graffenstaden, en banlieue de Strasbourg. Les kits d'Alsachim sont mis en oeuvre actuellement, dans l'urgence du coronavirus, en appui des essais menés sur l'antiviral remdesivir. Et sur une dizaine d'autres molécules et candidats médicaments que l'OMS a identifiés comme pistes thérapeutiques. "Tout le monde souhaite faire des essais cliniques. Nos produits marqués sont le contrôle qualité interne de ces méthodes analytiques. Ils leur permettent d'être certifiées", argumente Jean-François Hoeffler.