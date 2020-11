Face à la crise, Damart n'a pas froid aux yeux

Damartex veut conquérir le marché grandissant de la silver economy, notamment via de la croissance externe pour le pôle santé. (Crédits : Damartex)

Basé à Roubaix, Damartex, pionnier dans la distribution de vêtements pour les plus de 55 ans, présent avec 10 marques dans 9 pays, compte se restructurer autour de trois pôles complémentaires : toujours le textile mais aussi la maison et, plus étonnant, la santé.