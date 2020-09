Nicolas Sarkozy : "le Grand Paris, ce n'est pas une dépense, c'est une recette"

« Pour moi, le Grand Paris, c'est une ambition et une vision. Mais quand je l'ai lancé, les sceptiques, les critiques, les moqueurs étaient bien plus nombreux que ceux qui y croyaient. Or, c'est peut-être la réalisation la plus importante de mon quinquennat » a rappelé l'ancien Président de la république Nicolas Sarkozy, venu prononcer un discours à l'invitation de La Tribune et des Notaires et des Acteurs du Grand Paris. En 2007, frappé qu'il n'y ait plus de grands chantiers structurants depuis les années 60, Nicolas Sarkozy y voit « une erreur historique face aux autres métropoles mondiales qui se transformaient ». Puis la crise économique est arrivée, la dette a explosé et l'économie...