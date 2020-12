Le Havre-Rouen-Paris : Stéphane Raison, redresseur de ports ?

Sa nomination a été annoncée presqu'en catimini par deux communiqués successifs des ministères de la mer et de la transition écologique, juste avant le deuxième confinement. Confirmé officiellement par Jean Castex début novembre, Stéphane Raison a pris ses quartiers le 16 avec pour mission de finaliser la fusion des trois grandes places portuaires qui ponctuent la Seine depuis l'amont de la capitale jusqu'à l'estuaire. A compter du 1er juin, les ports du Havre, de Rouen et de Paris seront pilotés depuis un seul et unique établissement public portuaire baptisé Haropa du nom du GIE qui avait été créé en 2012 dans l'espoir (déçu) de favoriser le re-décollage.

Une réputation en acier trempé

Le choix de l'ex patron du port du Nord n'est pas à proprement parler une surprise pour les portuaires où ce gros travailleur, que l'on dit peu soucieux de son plan de carrière, s'est taillé une réputation en acier trempé. " Il a fait l'unanimité dans ses...