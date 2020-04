Le quotidien Paris Normandie est à vendre

Retour à la case tribunal pour l'un des plus anciens quotidiens régionaux de France. Encore convalescent au terme de deux redressements, en 2012 et 2017, Paris Normandie a été placé en liquidation, le 21 avril, par le tribunal de commerce de Rouen à la demande de son principal actionnaire, l'entrepreneur Jean-Louis Louvel, leader français de la palette bois. Egalement candidat à la mairie de Rouen où sa liste est arrivée en troisième position, le self made man explique n'avoir eu d'autre choix que de jeter l'éponge face à la flambée des pertes.

Le quotidien, en situation de monopole dans l'ex-Haute Normandie (Eure et Seine-Maritime) où il opère, devrait intéresser des acheteurs. « Maintenant que le journal est délesté de sa dette de 7 millions (héritage du précédent redressement ndlr) du fait de la liquidation, la mariée n'est pas si laide. Avec un projet éditorial robuste, cela pourrait même constituer une bonne affaire », plaide Thierry Delacourt, délégué SNJ et représentant du collège des journalistes devant le tribunal de commerce.

L'hypothèse des voisins

Au premier rang des repreneurs possibles, on trouve le belge Rossel. Propriétaire du Soir de Bruxelles et, en France, de...