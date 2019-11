Digitemis verrouille la sécurité des grands groupes par les PME et les ETI

Photo d'illustration. Avec un chiffre d'affaires en croissance de 150 % (1,5 million d'euros en 2018), Digitemis figure parmi les 31 entreprises françaises à avoir décroché le Pass French Tech. (Crédits : DR)

Face à la complexité du RGPD et aux risques de fuites des données, le spécialiste de la cybersécurité Digitemis propose aux PME et ETI de les éduquer à la sécurité et de prendre la main sur la gestion de leurs données.