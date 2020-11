La CNIL valide la méthode d'anonymisation des données de WeData

« Il n'y a, désormais, plus de raison de faire prendre un risque de réidentification à un individu », assure Olivier Breillacq, fondateur de la start-up nantaise WeData dont la technologie d'anonymisation des données vient d'être validée par la CNIL (Commission National Informatique et Libertés). Testée par le CHU de Nantes, déployée par un laboratoire pharmaceutique, engagée dans le programme européen HAP2, cette technique, dite d'avatarisation des données, permet de garantir la confidentialité et la qualité des données, sans retour arrière possible. « C'est une transformation à sens unique , qui allie éthique et exploitation des données. Celles-ci peuvent alors être mises au service de l'innovation dans le respect de chacun. C'est vraiment un enjeu de société », affirme Olivier Breillacq.

Outre la protection et la preuve de la protection apportées « grâce à des métriques démontrant le niveau de sécurité », la technologie de WeData se différencie des...