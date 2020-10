Lhyfe amorce le printemps de l’hydrogène dans les Pays de la Loire

Jusque-là plus connu pour ses parcs à huitres que pour sa production d'hydrogène, le polder de Bouin pourrait demain devenir l'épicentre de l'hydrogène vert français. Elus départementaux et régionaux et acteurs de la transition énergétique se sont pressés samedi 26 septembre à Bouin, sur le littoral vendéen, pour assister à la pose de la première pierre du futur centre de R&D production d'hydrogène vert imaginée par la jeune startup Lhyfe. Un geste symbolique qui matérialise, du même coup, le lancement de «La Pays de la Loire hydrogène Vallée » voulue par le conseil régional. Dans six mois, les 4.000 m² de Lhyfe produiront quelques 300 kilos d'hydrogène vert par jour. Une première en Europe.

« C'est vraiment la première fois en France et en Europe que des électrolyseurs vont être connectés aux productions d'énergie renouvelables intermittentes. C'est la particularité du site. On a conçu un process industriel où l'énergie peut être intermittente. On sait la prédire, gérer la fluctuation et le stock. Ce n'est pas sans poser de difficultés techniques, et c'est d'ailleurs pourquoi un tiers de l'équipe de R&D vient du Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) », explique Matthieu Guesné, ex-directeur régional du CEA Tech Pays de la Loire, fondateur et Pdg de Lhyfe. Pour mener à bien ce process, la start-up a bouclé l'une des plus grosses levées de fonds (8,3 millions d'euros) en amorçage dans l'industrie en 2019 auprès de Noria, le Syndicat d'énergie de Vendée (SyDEV) et sa Sem Vendée Energie, Ovive (Groupe Les Saules) et les fonds...