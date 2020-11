Shopopop veut livrer plus vite qu’Amazon

« La mission de Shopopop, c'est d'assurer des livraisons à domicile H+2 et d'être, de fait, plus efficace qu'Amazon. Pourquoi ? Parce que l'on vise des magasins de proximité qui ont pignon sur rue. Le clic& Collect, c'est bien, ça permet de maintenir de l'activité dans les commerces mais c'est insuffisant. Il lui manque une dimension essentielle, la livraison à domicile, qui explique, en partie, le succès d'Amazon», observe Johan Ricaut, co-fondateur de Shopopop, qui, après Système U, Intermarché, Casino... vient de signer un contrat de référencement avec les centres E.Leclerc en France. « Nous sommes aujourd'hui présents chez 77 magasins Leclerc. Avec cette enseigne, l'ambition est de déployer notre solution auprès de 500 drives d'ici à un an pour renforcer leur offre de livraison à domicile », dit-il.

Des communautés de shoppers

Créée en 2016 à Saint-Nazaire, la plateforme collaborative a depuis déployé son concept de livraison à domicile appuyé sur une communauté de shoppers, fondée sur le principe du...