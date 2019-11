Veolia invente la plage intelligente à La Baule

Nouvellement retenu comme concessionnaire de la plage de La Baule pour douze ans, le groupe Veolia veut faire de la « plus belle plage d'Europe », le laboratoire national de l'innovation digitale et touristique. Baptisé Smart Baie, ce projet, mené en partenariat avec le pôle Mer Bretagne-Atlantique et le terroir maritime du Pays de la Loire, la communauté d'agglomération Cap Atlantique, le réseau Nina (Nautisme innovation numérique Atlantique)..., a démarré cet été lors d'un test mené avec trois startups : Vigicube (mise à disposition de consignes connectées), Kayak (livraison de repas à la serviette) et PayinTech (paiement avec un bracelet connecté). Si ces nouveaux services semblent appréciés, l'appropriation reste encore timide. Sur 7000 bracelets commandés, une centaine seulement ont été activés.

« Comme pour toute nouveauté, il faut faire de l'acculturation et communiquer », reconnaît Jean-Charles Guy, directeur région Centre-Ouest de Veolia, qui a équipé une dizaine d'établissements (restaurants, clubs de plage) avec des terminaux de paiements.

Écosystème ouvert

Pour l'éditeur de la solution PayinTech, « l'expérience a permis de montrer que ça fonctionnait et doit...