5 questions pour tout comprendre sur l’investissement SCPI

Qu'est-ce que l'investissement SCPI ?

Les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ont pour but d'acquérir des immeubles (bureaux, commerces, santé, etc.) et de les mettre en location afin de percevoir les loyers. Pour investir dans une SCPI, il suffit d'acheter des parts de la société : en contrepartie de votre placement, vous percevez la part des revenus locatifs qui vous revient, chaque mois ou chaque trimestre.

Les épargnants porteurs de parts deviennent ainsi, en quelque sorte, "copropriétaires" de la SCPI. Mais contrairement à un investissement locatif classique, ils n'ont pas besoin de consacrer du temps et de l'énergie à la gestion immobilière. "Chaque SCPI est pilotée par une société de gestion professionnelle, détaille Benoît Yerle, associé-gérant de la plateforme spécialisée Portail-SCPI.fr. Elle prend en charge l'intégralité de la gestion du parc immobilier, de l'achat des biens à l'encaissement des loyers en passant par la signature des baux et les travaux. L'investisseur particulier n'a qu'à percevoir les revenus et profiter de la rentabilité de son placement."

Vous pouvez d'ailleurs évaluer à l'avance le rendement potentiel de votre investissement en testant gratuitement le simulateur SCPI dédié de Portail-SCPI.fr.

Pourquoi investir en SCPI ?

Une des grandes forces de ce placement dit de "pierre papier" repose sur sa capacité à répondre à différents besoins et objectifs des épargnants. En effet, la SCPI peut vous permettre :

D'investir dans l'immobilier dès quelques centaines d'euros en toute simplicité pour tirer parti des rendements de la pierre ;

en toute simplicité pour tirer parti des rendements de la pierre ; De constituer une nouvelle source de revenus complémentaires qui ont vocation à être plutôt réguliers dans le temps ;

qui ont vocation à être plutôt réguliers dans le temps ; D'anticiper l'échéance de la retraite et de compenser la perte de revenus qu'elle entraîne ;

et de compenser la perte de revenus qu'elle entraîne ; De placer votre épargne à long terme en visant un bon niveau de rendement, de l'ordre de 4 à 5 % par an, voire 6 % et plus pour les SCPI les plus performantes ;

en visant un bon niveau de rendement, de l'ordre de pour les SCPI les plus performantes ; De diversifier votre épargne dans l'immobilier professionnel, en France mais aussi en Europe.

"Il s'agit d'un placement qui s'adapte facilement aux attentes de nos clients, témoigne Benoît Yerle. La SCPI présente un équilibre entre risque et performance particulièrement convaincant à leurs yeux : les rendements sont compétitifs par rapport à un investissement locatif traditionnel et la sécurisation des loyers est plus forte car ces derniers sont versés par des dizaines ou centaines d'entreprises locataires, plutôt qu'un seul particulier. Les risques liés à un locataire récalcitrant ou sur le départ sont donc beaucoup moins significatifs."

Comment investir en SCPI ?

Investir dans des parts de sociétés civiles de placement immobilier peut s'envisager de multiples façons. Vous pouvez ainsi utiliser vos liquidités : cet investissement au comptant ne vous demandera que quelques centaines ou milliers d'euros, selon les SCPI. "Certaines d'entre elles vous donneront la possibilité de mettre en place des versements programmés pour investir progressivement et agrandir votre patrimoine immobilier au fil du temps", ajoute Benoît Yerle.

Dans le même ordre d'idée, de nombreux contrats d'assurance vie vous permettent d'investir en SCPI. Attention toutefois, l'offre varie d'un assureur à un autre, en termes de supports proposés, de frais prélevés et de conditions imposées.

Si vous disposez d'une capacité d'endettement, vous pouvez également envisager un investissement à crédit. Malgré la hausse des taux observée ces derniers mois, cela reste une option pour les épargnants qui cherchent à acquérir d'emblée un patrimoine de plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros. "Vous devrez alors vous adresser à des spécialistes de la pierre papier plutôt qu'à votre banque traditionnelle pour obtenir un financement", souligne le conseiller.

Enfin, vous pouvez investir dans la nue propriété de parts de SCPI, grâce à la technique patrimoniale du démembrement. De la sorte, vous achetez des parts à moindre coût et ne commencez à percevoir des revenus locatifs qu'à la fin du démembrement. "Cette méthode est particulièrement recommandée aux personnes qui ont la préparation de la retraite en ligne de mire et ne souhaitent pas alourdir leur fiscalité avant cette échéance", indique Benoît Yerle.

Quels sont les risques et inconvénients d'un placement SCPI ?

Comme la grande majorité des produits d'épargne, les placements en SCPI comportent des risques. "Pour commencer, rappelons que l'investissement immobilier ne permet pas de bénéficier de la garantie du capital ni de celle des rendements, précise le spécialiste. Cela étant dit, la pierre papier présente un niveau de risque moins élevé par rapport aux marchés actions et à la plupart des placements financiers."

Autre point à considérer, il s'agit d'un investissement de long terme. "Là encore, les SCPI ne dérogent pas à la règle, puisque la quasi-totalité des placements immobiliers doivent s'envisager sur une période plutôt longue. L'horizon d'investissement minimum recommandé se situe ainsi autour de 8 à 10 ans, en sachant que beaucoup d'épargnants conservent leurs parts plus longtemps." Selon l'expert, cette tendance démontre qu'un grand nombre d'investisseurs sont satisfaits de leur placement et veulent continuer à en profiter le plus longtemps possible.

A noter également : la revente des parts peut entraîner des délais plus longs que prévu. Historiquement, certaines SCPI ont pu rencontrer des problèmes de ce type ces dernières années. Néanmoins, le délai moyen de revente se situe plutôt autour de deux à trois semaines dans la plupart des cas et les blocages restent rares.

Enfin, rappelons que l'investissement en SCPI comporte divers types de frais, en particulier la commission de souscription et les frais de gestion. Il convient donc d'analyser ces derniers, de façon à investir en connaissance de cause.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Portail SCPI (@portail_scpi)

Où investir en SCPI ?

Pour investir en SCPI dans des conditions optimales, il est recommandé de s'adresser à des spécialistes. Contrairement aux banques, ces derniers ne sont pas restreints par l'offre délimitée par leur établissement, comme l'explique Benoît Yerle. "De nombreuses banques gèrent leurs propres SCPI, via des filiales dédiées. Donc si vous vous adressez à votre établissement bancaire, votre choix sera plus limité." A contrario, les spécialistes de la pierre papier ont accès à l'ensemble du marché, ce qui leur permet de sélectionner les meilleures SCPI du marché pour leurs clients.

"Je précise également, car c'est une question souvent posée par les épargnants qui nous appellent, que nos services ne leur coûtent pas un euro supplémentaire", ajoute le conseiller. Pour être accompagné(e) dans vos démarches et trouver les meilleures solutions d'investissement, prenez contact avec les conseillers en gestion de patrimoine de Portail-SCPI.fr. Appelez-les gratuitement au numéro suivant : 01.44.09.87.13 ou prenez rendez-vous sur le site de Portail-SCPI.fr aux horaires qui vous conviennent.