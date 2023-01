Assurance auto : des formules différentes selon les assureurs

Comment faire pour trouver l'assurance auto la mieux adaptée à ses besoins, en payant le juste prix ? Les offres sont nombreuses. Les tarifs changent selon sa voiture, son profil de conducteur, le niveau d'indemnisation de sinistres. Une fois que l'on a fait son choix, il est à présent facile de changer d'assurance voiture en résiliant son assurance en cours, grâce à la loi Hamon, qui permet de résilier son contrat à tout moment et sans justification après un an d'adhésion. Assurance auto : plusieurs formules possibles Lorsqu'il s'agit de choisir une assurance auto, différentes formules sont possibles, comme tiers, tiers étendue, tous risques standards, leasing, ou des formules encore plus complètes chez certains assureurs. Par exemple, avec l' assurance auto de Direct Assurance, lorsque celui qui pilote la voiture est à la fois victime et responsable d'un sinistre, il est couvert par la garantie personnelle du conducteur dès sa formule Tiers Mini. La formule à choisir dépend aussi des risques que l'on souhaite couvrir, y compris liés aux événements climatiques, de plus en plus violents à cause du réchauffement climatique. Assurance automobile : quelques exemples de garanties optionnelles En complément, chacun peut choisir des garanties optionnelles. Par exemple, avec Direct Assurance, l'extension véhicule de prêt permet de rester mobile : même en cas d'accident responsable, l'assurance offre un prêt de véhicule. Un autre d'exemple de garantie optionnelle est l'option zéro franchise bris de glace, qui dispense de franchises s'il faut remplacer son pare-brise. Il est recommandé de rester vigilant sur les franchises : elles s'appliquent généralement au bris de glace, aux incendies, aux garanties vol, et aux dommages subis par le véhicule. Assurance auto : les avantages d'une application en ligne Une assurance avec une application en ligne est pratique : on peut y renseigner les informations concernant l'accident, et avoir connaissance très vite des conséquences sur son bonus, ou toutes les informations sur sa responsabilité civile. On a aussi accès au devis de remplacement des pièces à réparer... En cas d'un accident léger, Direct Assurance aide ses clients à remplir leur constat amiable au téléphone. Ce service est disponible quelle que soit la formule souscrite (valable dans toutes les formules au Tiers), que le souscripteur soit responsable ou non. Une aide bien utile, dans ces circonstances toujours délicates à gérer.