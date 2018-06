Bâtiment démontable : zoom sur ses variantes et spécificités !

Les différences entre structure modulaire et bâtiment préfabriqué

Assembler des bâtiments complets en utilisant des modules individuels fabriqués en usine : voilà essentiellement ce en quoi consiste la construction modulaire. Ces modules ont généralement une structure acier et sont produits sur la base de normes strictes pour être livrés sur site et assemblés. Le marché de la construction modulaire recouvre ainsi une vaste gamme de modules dont l'assemblage permet de créer des structures pouvant répondre à des besoins ponctuels ou permanents dans divers secteurs d'activités. Zoom sur le bâtiment démontable dans tous ses états !

Les particularités de la construction modulaire

La construction de bâtiments assemblables apporte une solution à deux exigences courantes : la réponse provisoire ou la réponse pérenne en matière d'espaces couverts. Autrefois dédiée au secteur du BTP, notamment aux besoins du personnel de chantier, elle a su très vite s'établir comme une alternative crédible à la construction traditionnelle. Le savoir-faire des constructeurs y a bien évidemment contribué, car à l'instar de Spaciotempo, une référence dans le domaine, bien d'autres prestataires sont réputés pour leurs réalisations en matière de bâtiment démontable.

Pour ce qui est des possibilités d'utilisation, dans le secteur tertiaire par exemple, la structure modulaire constitue une solution rapide et durable pour mieux faire face aux besoins (parfois urgents) d'extension d'ateliers existants et de bureaux. Elle est aussi une solution économique et pertinente pour véhiculer une identité dans des espaces commerciaux temporaires, mais avec style. Les possibilités de personnalisation permettent en effet de ne plus se limiter au côté fonctionnel de la construction.

Les divers débouchés qui sont envisageables avec le bâtiment démontable sont dus aux atouts que présente ce dernier :

Rapidité de fabrication et de réalisation : le délai de conception et de livraison est très court une fois la commande lancée, un avantage par rapport à la construction traditionnelle.

Economie : le coût au m2 du bâtiment préfabriqué est nettement inférieur à celui de la construction en dur, du fait justement de la préfabrication des modules en usine.

Adaptabilité et souplesse : les arrangements possibles avec les structures modulaires permettent des modifications en fonction de l'utilisation qui s'impose. Juxtaposition, surélévation, diminution, reconfiguration, déplacement ; la marge de manœuvre est assez importante pour ce qui est des possibilités de transformation du bâtiment démontable.

Faible impact environnemental : la méthode de conception favorise les métaux recyclables (structure acier et modulaire bois, matériaux 100 % recyclables). Aussi, les constructions modulaires ont cette particularité de faire l'objet d'une déconstruction assez simple en fin de vie, puisque créées sur un procédé d'assemblage. C'est le cas notamment avec les salles blanches modulaires qui après utilisation pour les besoins de l'expérimentation peuvent être démontées. Et soit dit en passant, le leader de l'ultra propre Conformat est une réelle référence s'agissant de la décontamination des salles propres.

Potentialité architecturale : l'esthétique diversifiée et adaptable du bâtiment préfabriqué à tous les environnements fait de lui aujourd'hui une structure architecturée et non plus une simple construction d'urgence.

Le marché français du modulaire

Le secteur du bâtiment démontable est caractérisé par la présence de plusieurs acteurs sur le marché français et une intensité concurrentielle importante : SPACIOTEMPO, TOUAX, BODARD, COPREBAT, PORTKABIN FRANCE, DASSÉ CONSTRUCTEUR, JIPÉ, SOLFAB, ALGECO, etc. Grâce à l'évolution des techniques de construction, de nouveaux entrants font leur apparition sur ce marché en se positionnant pour la plupart sur l'offre de l'habitat. Les domaines d'application vont du logement individuel et collectif, aux bureaux d'entreprises et d'administration en passant par les extensions de bâtiments, les crèches, les complexes hôteliers, les centres de vacances et de loisirs.

Cependant, il faut dire qu'en général les acteurs du marché du bâtiment démontable s'inscrivent dans une démarche de montée en gamme pour en arriver à une démocratisation de leurs offres dans de nouveaux secteurs. Ceux-ci continuent de se développer et de tirer leur épingle du jeu, du fait des avantages que présentent leurs créations ; ces dernières étant une alternative crédible au bâtiment traditionnel. Les évolutions technologiques des processus de construction du bâtiment préfabriqué ajoutées à la qualité des matériaux utilisés assurent réellement des avancées notables dans le milieu.

Aujourd'hui, le secteur est en pleine croissance, car la solution modulaire peut répondre efficacement aux besoins de divers secteurs d'activités de manière temporaire ou permanente. Et comme évoqué précédemment, l'image du bâtiment démontable s'améliore de plus en plus, car l'esthétique et le design qui le caractérisent désormais avec les nouvelles méthodes de fabrication offrent des possibilités de personnalisation accrues. D'ailleurs, certaines entreprises ont même fait le choix de ce type de construction pour leur siège social.

Du côté des administrations, il faut dire qu'en ces temps de restrictions budgétaires, la construction modulaire s'impose comme une solution compétitive sur les marchés publics. La diminution des coûts de réalisation, la haute performance énergétique conforme aux exigences des réglementations thermiques en vigueur et le raccourcissement des délais de livraison sont en effet des avantages non négligeables qui plaident en sa faveur.

La préfabrication, une technique novatrice

Parmi les diverses formes de construction qui existent, le bâtiment préfabriqué ne manque véritablement pas d'atouts. Bâtiment démontable, il est souvent choisi pour son côté pratique, plus précisément parce que sa structure permet de l'implanter sur la plupart des sites indépendamment de leur accessibilité et de leur configuration : zone montagneuse, espace présentant des contraintes esthétiques, terrain dénivelé, bord de mer, etc.

En réalité, il existe deux grandes familles de conception modulaire. La première concerne les structures détachables et faciles à démonter, leurs modules pouvant être juxtaposés entre eux. La seconde famille concerne l'ensemble des constructions dites monobloc. Ces dernières forment en effet un seul élément avec d'autres structures indépendantes qui sont quant à elles conçues, préassemblées et conditionnées par le fabricant. La livraison en monobloc ne nécessite normalement pas grande installation, puisqu'il suffit de déplacer la structure sur le site d'implantation.

Ce qu'il faut savoir, c'est que le bâtiment démontable, celui préfabriqué en l'occurrence peut être parfaitement adapté aux projets de construction nécessitant l'obtention d'un permis de construire, le respect de la réglementation thermique RT 2012, et la conformité aux normes en matière de construction. Il est pensé pour répondre à toutes ces exigences, sans pour autant remettre en cause ses principes de base. Aussi, il peut être habillé pour correspondre à l'architecture modulaire souhaité et s'intégrer parfaitement à l'environnement dans lequel il doit être installé.

Pour un bâtiment préfabriqué, il est effectivement possible de choisir l'habillement des parois extérieures, l'implantation des modules, l'ajout d'éléments complémentaires tels qu'une rampe d'accès, l'implantation puis la décoration intérieure.

Le modulaire, un bâtiment atypique

L'architecture modulaire consiste en l'assemblage de matériaux en usine pour aboutir à un bâtiment démontable aussi solide que celui qui aurait été construit en dur. Avant toute construction, le site est préparé avec la réalisation de plots en béton ou de longrines. Certaines structures peuvent être posées sur des dalles en béton directement, ou des terrasses prévues à cet effet. Une fois prêtes, les unités modulaires se transportent une à une sur de simples camions plateaux, ou parfois via des convois spéciaux en fonction de la taille de l'unité. Le transport se fait donc facilement et sans réelles contraintes.

Ainsi, la construction modulaire n'est autre que la création de bâtiments complets grâce à des modules individuels. Ces derniers étant fabriqués en usine pour la mise en place du bâtiment démontable, les conditions météorologiques ou la pénurie de main-d'œuvre sur le chantier ne sont point des freins à l'avancée des travaux. Les modules sont équipés en plomberie, électricité, chauffage avant leur livraison. Ce type de construction offre une liberté intégrale de configuration et de surface puis en termes de durabilité et de qualité, il représente une alternative équivalente à une construction en dur.

Au vu de ces considérations sur le bâtiment démontable, cela va sans dire que cette technique gagnera encore plus de parts de marché les années à venir.