Besoin de pièces pour véhicules poids lourds  ? Où en trouver  ?

Le fournisseur d'accessoires et de pièces pour véhicules poids lourds Todd vous suggère plus de 40 000 pièces, depuis les amortisseurs jusqu'aux disques de frein avant ou arrière, en passant par des éléments de carrosserie, des suspensions, des pièces motrices, etc.

Découvrez les prestations et les offres du distributeur numéro un des pièces auto pour véhicules poids lourds en France.

Le groupe Todd

Depuis plus de 40 ans, le groupe Todd fournit en pièces détachées les entreprises de transport et les propriétaires particuliers de remorques, de véhicules utilitaires, ou encore de poids lourds. Quel que soit la marque ou le modèle du tracteur, de la remorque ou du bus, l'entreprise Todd dispose de la pièce auto qu'il faut.

Au fil des années, la société a su se faire un nom dans le domaine de la distribution de pièces pour véhicules poids lourds et se classe aujourd'hui dans le top 10 des meilleurs distributeurs en France. Grâce à un équipement haut de gamme et un réseau développé sur l'ensemble du territoire français, Todd fait partie des leaders du domaine de la distribution de pièces pour véhicules poids lourds. Près de 450 employés compétents et expérimentés, une plateforme logistique de plus 6000 m2, et 38 agences réparties sur l'hexagone dont 22 ateliers de maintenance et de réparation. L'entreprise offre à sa clientèle une expertise technique de grande qualité, et une livraison des pièces pour véhicules poids lourds des plus rapides.

La gamme de produits Todd

Répondant à tous vos besoins, le groupe Todd propose une large gamme de produits, allant des pièces pour véhicules poids lourds de freinage à la carrosserie, en passant par les pièces motrices, les suspensions, la direction, ou encore les accessoires.

Pour en savoir plus que les différentes pièces auto ou sur l'actualité automobile, vous pouvez vous rendre sur le site spécialisé 123automoto.fr.

Que vous ayez besoin de renouveler vos plaquettes de frein ou de changer un éclairage avant, vous trouverez forcément ce dont vous avez besoin sur le site www.toddchrono.com.

Et si vous avez besoin d'un conseil ou d'un avis d'experts, vous pouvez à tout moment contacter l'équipe expérimentée Todd, qui se tient à votre disposition pour répondre à vos interrogations. Composée d'une équipe de techniciens professionnels et experts en pièces auto, l'entreprise Todd poursuit l'objectif de répondre à toutes vos demandes et de vous aider à trouver les pièces pour véhicules poids lourds dont vous avez besoin.

Distribution de pièces pour véhicules poids lourds

La multitude de pièces pour véhicules poids lourds disponibles sur le site de l'entreprise Todd vous assure de trouver le produit qu'il vous faut pour réparer ou rénover votre camion, votre car, votre remorque, ou encore votre tracteur. Grâce à des stocks locaux, régionaux et nationaux adaptés afin de s'ajuster à vos besoins, aucun délai d'attente n'est à prévoir pour recevoir votre pièce auto.

Tous les produits que vous retrouvez sur le site Todd sont disponibles immédiatement, et livrés en 24 h. Le réseau étendu permet une livraison express et un service client des plus satisfaisants.

D'ailleurs, vous disposez de 14 jours pour retourner vos produits achetés en ligne. Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre sur votre compte, de lancer la procédure de retour en imprimant le mail de confirmation que vous joindrez au colis et en indiquant votre numéro de retour sur le paquet. Une fois la pièce pour véhicule poids lourds remise dans son emballage d'origine, vous n'avez plus qu'à réexpédier le colis. Vous recevrez dans les jours qui suivent votre nouvelle pièce auto.

Les prestations

En plus de vous fournir des pièces pour véhicules poids lourds, Todd vous propose une série complète de prestations en atelier. Faites réaliser un diagnostic électronique, une vidange, ou encore des aménagements sur votre véhicule utilitaire au meilleur prix.

Afin de vous apporter un service haut de gamme, le groupe distributeur de pièces pour véhicules poids lourds a noué des partenariats avec les plus grandes marques de constructeurs et d'équipementiers tels que Kögel, Krone, Fruehauf, Legras, Feldbinder, Lamberet, Fliegl, Trouillet, Chereau, Saf, Haldex, Knorr, Wabco, ou encore Transics.

N'hésitez pas à faire appel au savoir-faire des experts Todd et à confier la réparation ou la pose d'une pièce pour véhicule poids lourds à notre équipe.