Comment choisir un logiciel de comptabilité pour mon entreprise ?

C'est quoi un logiciel de comptabilité ?

Ce que l'on appelle un logiciel de comptabilité ou logiciel comptable est un programme informatique qui permet d'assurer la tenue de la comptabilité d'une entreprise. Développé en interne grâce à un professionnel du sujet ou choisi en externe grâce à une solution en ligne clé en main, il peut être utilisé par un expert-comptable, mais aussi certains membres de l'entreprise.

Un logiciel de comptabilité, comme celui proposé par Je Pilote Mon Entreprise, permet de réaliser plusieurs missions comptables comme :

Tenir une comptabilité générale

Gérer les transactions avec des tiers

Générer des documents financiers et fiscaux

Exporter des données

Etc.

Un logiciel de comptabilité permet de gagner du temps, de limiter le risque de commettre des erreurs, d'informatiser de nombreuses données, d'unifier l'information et bien d'autres avantages encore. Pour profiter de ces avantages, chaque entreprise doit cependant bien choisir le logiciel qui lui correspondra.

Quel logiciel de comptabilité adapté pour mon entreprise ?

Comme évoqué précédemment, il existe une multitude de logiciels de comptabilité sur le marché. Certains seront donc plus adaptés que d'autres afin de répondre aux besoins de son entreprise. C'est alors tout un processus qui est à mettre en place afin de faire les meilleurs choix possibles.

Quels sont les critères à prendre en compte ?

Plusieurs critères sont à prendre en compte afin de choisir son logiciel de comptabilité et pour cela, il est nécessaire de définir ses besoins. En effet, qu'il s'agisse d'un logiciel comptable en ligne ou de tout autre outil, une entreprise se doit de lister ses attentes avant tout. Les critères qui peuvent être pris en compte sont par exemple :

Les fonctionnalités nécessaires à l'entreprise (comptabilité analytique, multi-devise, gestion budgétaire, relance des échéances client, déclaration de TVA, rapprochement bancaire, etc.)

La comptabilité avec ses autres outils en place (logiciel de facturation et devis, de paie, note de frais etc.)

Le respect des normes DGFIP

La compatibilité avec son parc informatique

L'accessibilité en dehors des bureaux et/ou par plusieurs personnes à la fois

L'accompagnement au moment de la mise en place et la formation à l'utilisation

L'ergonomie

Le prix

Etc.

Une fois tous les critères de choix relatifs à son entreprise établis, il est alors possible de créer une check list à respecter lors de la recherche pour la sélection de son logiciel comptable.

Vérifier l'adéquation du logiciel de comptabilité avec son entreprise

Par ailleurs, plus que la checklist établie, il existe des solutions qui seront plus ou moins adaptées en fonction de son entreprise ou encore de son activité. On peut notamment citer :

Les logiciels de comptabilité pour auto-entrepreneur

Les logiciels comptables pour TPE

Les logiciels de comptabilité pour PME

Les logiciels comptables pour grandes entreprises

La taille de l'entreprise entre donc en ligne de compte, mais il est aussi intéressant de savoir qu'il existe :

Des logiciels de comptabilité et de gestion spécialisés « métier » (pour les artisans du bâtiment, TPE, micro-entreprise...)

Des logiciels avec la comptabilité et la gestion de la production regroupées (pour ajouter la gestion du processus de production)

Des logiciels de comptabilité couplée avec la gestion commerciale, la facturation et la TVA

Prendre en compte les éventuels besoins supplémentaires

Des besoins supplémentaires peuvent aussi s'ajouter et aider à se décider dans le choix du logiciel de comptabilité le plus adapté à son entreprise. On peut notamment voir ajouter à son logiciel :

Un module de gestion des immobilisations

Un module de gestion des factures et devis

Un module de notes de frais

Un module d'édition de tableaux de bord

Un module de transcription OCR

Un module de gestion de TVA

L'idée ici est de personnaliser d'autant plus son logiciel afin que ce dernier permette la prise en charge de la comptabilité de l'entreprise et également de pouvoir globalement piloter son entreprise.

Tester plusieurs possibilités

Grâce aux étapes précédentes, une sélection de logiciels comptables va pouvoir être faite afin de parfaitement correspondre aux besoins de son entreprise.

La dernière étape consiste alors à tester quelques solutions de comptabilité. Il existe en effet la possibilité de demander une démo à un éditeur de logiciel afin de mieux visualiser de ce que donnera l'outil choisi une fois installé sur les ordinateurs de son entreprise. On pourra ainsi apprécier l'accessibilité et l'ergonomie de l'outil pour les utilisateurs afin de choisir le logiciel de comptabilité qui répondra le plus à ses attentes.