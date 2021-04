Comment la néobanque Qonto est devenu l’outil de gestion tout-en-un des PME

Un outil aux avantages considérables pour les PME

Qonto séduit les sociétés grâce à son offre d'ouverture d'un compte professionnel en ligne et plusieurs de ses avantages. Son produit pensé par et pour des professionnels en est le principal, suivi par une tarification claire, transparente et sans engagement. À cela s'ajoute un service client de qualité, réactif et à l'écoute, permettant à Qonto d'avoir un score de satisfaction client(le NPS: Net Promoter Score) à +70 en 2021, bien supérieur à l'industrie bancaire et ses scores négatifs.

Dématérialisation des factures et connexion aux outils RH

Qonto est une néo-banque proposant une offre bancaire professionnelle inédite. Qonto offre grâce à "Connect", une connexion à plus de 80 outils externes en 2021 pour vous aider à doper votre productivité ou le suivi a la seconde près de votre cash-flow. Parmi les connexions les plus plébiscitées, celles avec les solutions des comptables utilisés par les entreprises afin de simplifier les clôtures comptables: Pennylane, Acasi, Ca compte pour moi, etc.

L'outil permet aussi des connexions avec d'autres outils professionnels, permettant de digitaliser certaines des fonctions RH les plus lourdes pour l'entreprise, comme le paiement des salaires avec Payfit.



Qonto offre un maximum de leviers aux entreprises afin de leur permettre d'automatiser une part importante de leurs tâches administratives, comptables et financières. En utilisant cet outil, les entreprises gagnent un temps considérable chaque semaine, qu'elles peuvent allouer à d'autres tâches essentielles et productives. Une étude Qonto sur un panel de 1020 clients a démontré un gain de 2 heures par semaine.

En outre, Qonto permet depuis fin 2020 la dématérialisation à valeur probante des factures et des notes de frais, permettant leur gestion optimisée. Les collaborateurs de l'entreprise peuvent scanner leurs factures et notes de frais de manière à les authentifier et à les archiver. Un gain de temps considérable pour la gestion des dépenses rendu possible par cet outil d'archivage numérique !

Des moyens de paiement (très) diversifiés

Avec Qonto, il n'y a pas de commissions de mouvements, pas de frais cachés ou encore, d'opérations spéciales surfacturées. La solution, qui est sans engagement, mise avant tout sur la qualité de son produit pour séduire les entreprises et devenir l'un de leurs partenaires privilégiés.

L'outil permet une multitude de moyens de paiement, par le biais de cartes virtuelles nominatives, d'une carte Premium ou encore, des moyens de paiement classique : terminaux mobiles de paiement, prélèvement/virement bancaire, encaissement par chèque...

En outre, Qonto permet à ses clients de créer de multiples comptes bancaires avec des IBAN dédiés, de façon à séparer les activités d'une même entreprise ainsi que ses postes de dépenses et ses budgets. Les sous-comptes peuvent bénéficier de leurs propres moyens de paiement, ce qui simplifie l'activité des différentes équipes d'une même structure.

Offrant le meilleur d'une banque en ligne et d'un outil de gestion de dépenses, la néo-banque capitalise sur son ADN digital-native et orienté PME pour convaincre encore plus d'entrepreneurs, experts-comptables, indépendants et directeurs financiers partout en France et en Europe. La crise sanitaire du covid-19 offre une opportunité aux acteurs de la nouvelle économie de mettre en avant leurs services, bien souvent moins chers et plus innovants.

Qonto compte atteindre 500 000 clients en 2023 et fait partie des licornes françaises à suivre ces prochaines années.