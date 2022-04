Comment réduire sa prime d’assurance auto  ?

Mettre à jour régulièrement son dossier

Se faire assurer selon son profil exact et à jour est important. En adoptant le télétravail, beaucoup d'automobilistes ont moins roulé depuis la pandémie. Toutefois, beaucoup d'entre eux ont également omis de mettre à jour leur dossier. Les habitudes de conduite du propriétaire d'un véhicule font partie des paramètres qui donnent le coût final de son assurance auto. Si la voiture ne parcourt plus plusieurs kilomètres au quotidien, il convient d'en informer l'assureur. Cela permettra de revoir l'estimation de kilométrage annuel de la police et de payer une prime d'assurance moins chère.

Regrouper toutes ses assurances

Assurer tous ses véhicules auprès d'un seul assureur peut faire l'objet d'une demande de rabais intéressant. Les tarifs sont plus avantageux et les primes sont plus basses lorsqu'on regroupe ses assurances. Combiner l'assurance auto et l'assurance habitation est même conseillé. Sur le long terme, cette solution peut constituer une économie importante. Puis, cela facilite la gestion des polices. Outre un éventuel rabais, l'intéressé ne paie qu'une seule franchise en cas de sinistre endommageant à la fois son habitation et son véhicule.

Opter pour les assurances en ligne

Les assurances en ligne appliquent des tarifs plus bas pour compenser l'absence d'agence physique. Comparées aux agences classiques, elles permettent une économie allant jusqu'à 30 %. Puis, comme les banques en ligne, elles se multiplient sur la toile et la concurrence devient rude. Pour rester dans la course, elles sont bien obligées de s'aligner.

Comparer les prix

Faire jouer la concurrence permet de payer une assurance moins chère. En effet, cela peut paraître insensé, mais beaucoup d'automobilistes choisissent aujourd'hui le premier assureur sous son nez. Pourtant, de nos jours, Internet permet de profiter de nombreux comparateurs d'assurances. Cela permet de trouver l'assurance adaptée à son budget.

Éviter de déclarer certains sinistres

Les assureurs ont mis en place les systèmes de bonus-malus qui permettent aux conducteurs de cumuler des points sur leur conduite et d'appliquer ces points à leur prime d'assurance. Pour cette raison, il est préférable de ne pas déclarer un sinistre si celui-ci n'est pas bien grave. Régler le sinistre à l'amiable peut être plus avantageux pour vos bonus actuels. Un conducteur qui ne commet pas d'accident durant une longue période est jugé comme fiable par l'assurance et pourra profiter d'une baisse de sa cotisation.

Réviser la protection

En réduisant les couvertures, il sera possible d'économiser sur la prime. Par exemple, pour un vieux véhicule, il n'est peut-être pas nécessaire de payer pour toutes les couvertures. Si déjà, un conducteur n'est pas à l'aise à l'idée de prêter sa voiture, le « prêt de volant » n'est pas nécessaire. Néanmoins, il convient de rappeler que l'assurance responsabilité obligatoire à elle seule ne peut couvrir toutes les réparations nécessaires en cas d'accident. Prendre le temps de discuter avec son assureur avant de choisir est donc conseillé. Comprendre ce qui se passera en cas d'accident ou de vandalisme permettra de prendre la meilleure décision.

Réduire les risques de sinistres

Pour une voiture qui est souvent au repos, un box clos qui ne tente pas les voleurs est fortement recommandé. Un système antivol performant est également nécessaire. Puis, il ne faut pas oublier d'en notifier sa compagnie d'assurance. Si le bien est en sécurité, il y a moins de risques qu'il soit volé. L'assureur pourra alors diminuer les cotisations.

Les promotions

Généralement, le contrat d'assurance peut être résilié au bout d'un an. Pour défier la concurrence, attirer de nouveaux clients et garder les clients actuels, les assureurs proposent des promotions. Certains assureurs vont jusqu'à proposer des mois offerts. D'autres proposent des franchises plus faibles. Scruter toutes les offres permettra ainsi de payer moins cher. S'il faut changer d'assureur pour profiter d'une meilleure offre, il n'y a pas à hésiter. D'autant plus qu'il est possible de faire valoir son bonus-malus même en changeant de prestataire.

Conduire prudemment

D'ailleurs, on ne le répètera jamais assez : « il faut conduire prudemment ». Si les policiers sont vigilants concernant les distractions au volant et les limites de vitesse, c'est tout à fait logique. L'usage du téléphone au volant fait partie des causes les plus courantes d'accidents de la route. Conduire sans distraction peut éviter une infraction, soit des points d'inaptitude qui feront grimper la prime