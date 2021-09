Comment se démarquer sur un salon ?

Du gadget au goodies : l'utilité au rendez-vous

Les cadeaux « jetables » n'ont plus bonne presse. Ils risquent même de créer un effet contraire à celui escompté. Leur caractère jetable peut aller à l'encontre des enjeux environnementaux actuels et par conséquent, à l'encontre de votre image de marque.

Quitte à offrir des goodies d'entreprise sur un salon pour se faire remarquer, autant les choisir avec attention et miser sur des valeurs sûres. Or, en termes de valeurs, on pourra faire confiance à des entreprises éco-responsables engagées en faveur de l'écologie et du bien commun, à l'instar de Cadoétik (le nom seul équivaut à tout un programme), spécialiste de l'objet publicitaire responsable et durable. C'est encore mieux quand le « made in France » (ou, a minima, « in Europe ») est privilégié, quand bien même cela ne serait pas absolument exclusif.

En effet, au-delà d'un goodies purement écologique, la fabrication française a de belles années devant elle. Soutenir les emplois en France, réduire l'empreinte carbone et favoriser le savoir-faire français sont tant de raisons qui poussent à l'achat tricolore.

Trouver le ou les articles qui feront mouche

Le choix d'un goodies d'entreprise, sur un salon ou ailleurs, dépendra du secteur d'activité de l'entreprise donnée, de l'identité du salon auquel elle participe, de l'image de marque qu'elle affiche ou souhaite affirmer, ainsi que de la typologie de sa ou ses clientèles (on pourrait en effet, le cas échéant, porter son dévolu sur plusieurs cadeaux à offrir).

Il est également possible de se rabattre sur des solutions universelles et intemporelles comme les bouteilles publicitaires qui seront toujours très utiles aussi bien pour les sportifs que pour toute personne souhaitant s'hydrater pendant une sortie, une journée au bureau ou lors de fortes chaleurs.

Vous ne savez pas vers quel produit vous tourner ? En cas de panne sèche, certains fournisseurs ont la bonne idée de proposer des « générateurs d'idées » pour que tout un chacun puisse trouver l'inspiration qui lui manque. Insolite, écologique, à la mode ou pour un public geek : il existe des goodies adaptés à tous les visiteurs des salons !