Crise sanitaire comment trouver la meilleur banque pour son crédit immobilier

Plus que jamais, faire un emprunt immobilier peut relever du parcours du combattant. C'était déjà le cas depuis l'année dernière, suite aux recommandations de la Banque de France de durcir les conditions d'octroi de crédit. La crise économique n'a rien arrangé. Les banques se méfient. Cependant, bien entouré par un courtier en ligne comme Trouver Mon Prêt Immo By Nexity, rien n'est perdu. Même les primo-accédants et les plus modestes ont leur chance.

Comment trouver un prêt immobilier malgré le crise

Pour faire un emprunt, et si possible au meilleur taux, il suffit de trouver la bonne banque partenaire. Mais ce n'est pas si simple. La confiance doit être réciproque, et c'est là que le bât blesse. Les personnes souhaitant acheter une maison ou un appartement, mais n'ayant pas encore vendu leur habitation, peuvent voir les banques exiger que le bien soit déjà vendu avant d'accorder le crédit. Les banques peuvent aussi préférer que l'on soit en CDI. Les personnes en profession libérale, ou qui exercent en tant qu'indépendant, ont souvent eu des revenus irréguliers ces derniers temps, fortement impactées par la crise économique liée à la pandémie de la Covid-19. Cela peut entraîner une certaine méfiance de la part des établissements bancaires.

Le chômage partiel, et la baisse des revenus peuvent ainsi pénaliser les emprunteurs. Mais qui ne tente rien n'a rien ! Les banques ont besoin de poursuivre leur activité. Avec le nouveau service de simulation trouver-mon-pret-immo.fr, une personne qui cherche à emprunter pour financer un bien immobilier peut faire sa demande facilement, et obtenir une réponse de principe très rapidement, après analyse du dossier.

Prêt immobilier comment faire une simulation en ligne

Une personne n'ayant pas d'incidents de paiement visibles sur ses relevés de comptes, et pas de découverts bancaires, aura un profil plus crédible. Les crédits à la consommation, et les crédits non affectés peuvent être également dissuasifs pour une banque.

Ces derniers temps, un apport était devenu quasi-obligatoire, et la durée maximale des prêts s'était réduite. Mais la situation évolue.

Faire une simulation en ligne Ici avec un courtier en ligne permet de voir quelles sont les exigences des banques. On peut être surpris !