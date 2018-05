Epargne et Retraite : les vertus de la SCPI

Ce placement est adapté aux investisseurs souhaitant optimiser une épargne déjà constituée, générer des revenus complémentaires, se créer du patrimoine dans le temps, mais également pour des investisseurs souhaitant optimiser leur transmission.

Attention tout de même, il existe plus de 180 SCPI sur le marché et il convient de passer par un professionnel pour se faire accompagner. Antoine Cesari associé fondateur chez Portail-SCPI cabinet spécialiste de l'investissement SCPI explique : « Il est important d'étudier en détail les objectifs patrimoniaux et le profil d'un investisseur avant tout investissement, chaque investisseur est différent ». Il existe plusieurs types de SCPI « Nous préconisons aujourd'hui pour nos clients des SCPI de rendement à capital variable et mettons en avant dans les allocations proposées de plus en plus les SCPI européennes pour leur rendement attractif et leur fiscalité allégée ».

Qu'est-ce qu'une SCPI?

Le fonctionnement d'une SCPI est simple. L'investisseur achète des parts d'un parc immobilier géré par une société de gestion. Des loyers sont alors versés aux investisseurs au prorata des parts qu'ils détiennent dans la SCPI. Une société de gestion s'occupe de tout à savoir la réalisation des investissements, la collecte des loyers, la réalisation des travaux, le paiement des taxes foncières...

La société de gestion reverse un loyer net de toute charge à l'investisseur. Le marché est également encadré par l'AMF.

Pourquoi choisir ce placement?

La SCPI présente de nombreux avantages. Tout d'abord, le parc immobilier d'une SCPI est composé de plusieurs dizaines de biens différents et donc de plusieurs dizaines de locataires différents, le risque locatif est donc fortement réduit grâce à cette mutualisation. La rentabilité est également attractive avec des rendements pouvant atteindre plus de 6% pour certaines SCPI. De plus, l'investisseur ne supporte aucune contrainte liée à la gestion.

Il n'y a absolument rien à faire, c'est la société de gestion qui s'occupe de tout! Il s'agit aussi d'un placement flexible accessible à partir de quelques centaines d'euros. Benoit Yerle associé fondateur chez Portail SCPI le détaille : « Il est possible de choisir le montant de son investissement quasiment à l'euro près contrairement à un bien immobilier classique. La flexibilité se fait également à la revente, car l'investisseur peut choisir de revendre le nombre de parts qu'il souhaite, et n'est pas obligé de tout revendre d'un coup »

La SCPI pour toutes les étapes de sa vie d'épargnant

On pourrait tout à fait utiliser la fameuse expression de 7 à 77 ans pour un investissement en SCPI, étant donné qu'il est possible de faire investir des mineurs également.

Il existe en effet 4 manières d'investir en SCPI, ce qui peut répondre à différents objectifs tout au long de la vie d'un épargnant. La plus commune étant l'investissement au comptant qui permet à un investisseur possédant des liquidités de les investir directement en SCPI afin d'obtenir un revenu complémentaire et une diversification de son patrimoine.

Par ailleurs, il est aussi possible de profiter de l'effet de levier du crédit. En effet, investir en SCPI via un crédit est un très bon moyen de se créer du patrimoine dans le temps en profitant des taux actuels historiquement bas.

Pour des particuliers fortement fiscalisés n'ayant pas besoin de revenus complémentaires immédiats, il est préférable d'opter pour le démembrement temporaire. Les parts sont alors divisé de manière temporaire entre un usufruitier et un nu-propriétaire. Enfin, il est possible d'intégrer des parts de SCPI dans un contrat d'assurance-vie. Attention à bien sélectionner le contrat (frais, SCPI disponible, fonds disponibles).

Pour en savoir plus sur ces différentes façon de souscrire à une SCPI, les conseillers patrimoniaux de Portail-SCPI sont à votre disposition, et ce gratuitement.