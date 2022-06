EsaLink : la TMA pour externaliser la gestion de vos solutions informatiques

Depuis sa création à Reims en 2017 par Eser Sarikan, l'entreprise EsaLink et son équipe de consultants expérimentés accompagnent de nombreuses entreprises issues de secteurs d'activité extrêmement variés.

Au-delà de son expertise dans le domaine des solutions EDI et de la facturation électronique (e-invoicing), EsaLink se fixe aujourd'hui trois grandes missions dévolues au conseil, à l'intégration, et à l'accompagnement. Chaque client peut alors choisir d'être suivi dans un ou plusieurs de ces domaines selon ses besoins.







Des partenariats solides avec Generix, IBM et Cleo

Les équipes d'experts EsaLink proposent des services de Conseil sur l'ensemble des solutions existantes, grâce, notamment, à la mise en place d'audits, d'évaluations, d'études, ou de formations.

« À travers cette partie conseil, nous travaillons avec plusieurs partenaires certifiés tels que Generix, Cléo, ou IBM. En parallèle, nous développons une cellule de Recherche & Développement qui nous permet d'œuvrer sur notre propre solution, avec le soutien et l'expertise d'IBM pour mettre au point une solution pleinement adaptée au marché français, en fonction également des retours de nos clients », expliquent les responsables de l'entreprise.

Pour la partie Intégration, l'entreprise accompagne avec succès ses clients dans leurs projets de migration, développement, conception, intégration (On-Premise ou Cloud) en fonction de la Solution choisie.

Enfin, pour la partie Accompagnement, EsaLink apporte son expertise auprès de ses clients, que ce soit dans le support quotidien, la gestion de nouveaux projets, la supervision des Solutions, ou plus simplement pour les guider dans la gestion du changement.

La société propose alors, au choix : un service de régie avec un consultant qui intègre les équipes du client pour apporter son aide à plein temps et sur le long terme ; un service de consulting qui prend la forme d'un accompagnement plus ponctuel et sur une courte période ; ou de la TMA afin d'externaliser entièrement la maintenance et la supervision de la Solution EDI en place chez le client.

Le recours à la TMA avec EsaLink

Très demandée à l'heure actuelle par de nombreuses entreprises, la TMA permet en effet de soulager les équipes d'une charge de travail importante, tout en optimisant le fonctionnement et le bon état de marche d'une solution EDI grâce à l'expertise de l'équipe EsaLink.

« Le service TMA intervient pour résoudre des incidents ou pour développer des projets. Elle implique à la fois les services DSI, les services métier du client, et nos équipes. L'objectif est alors d'aider le client à optimiser sa productivité en lui apportant un meilleur contrôle budgétaire de son projet, tout en lui mettant à disposition l'expertise de toute l'équipe EsaLink ».

Quatre étapes pour le bon déroulement d'une TMA

La mise en place d'une solution TMA s'articule en quatre étapes. Tout d'abord, la première partie immersive permet aux équipes d'EsaLink d'effectuer un audit chez son client afin d'étudier sa façon de fonctionner et ses différents systèmes informatiques ; afin de définir une TMA appropriée en fonction de cet écosystème.

Vient ensuite la phase collaborative, où les équipes de l'entreprise spécialisée prennent en charge les incidents et de premières missions, sous le contrôle du client, afin de monter rapidement en compétences.

La phase opérationnelle intervient après ces deux premiers mois de travail, et permet à l'équipe d'experts de prendre totalement la main sur les solutions du client afin de résoudre les incidents et piloter les demandes. Chaque mois, un comité de pilotage est alors organisé pour faire le point sur les différents travaux menés.

Enfin, au terme du contrat, la phase de réversibilité consiste à restituer l'ensemble des documents et à faciliter la passation, le cas échéant, avec un autre partenaire. Le tout, en parfaite transparence.

Entre écoute des besoins client, réactivité, et adaptabilité, les équipes d'EsaLink accompagnent aujourd'hui de nombreux acteurs partout en France, autour, notamment, de la gestion TMA de solutions EDI.

Une activité ô combien stratégique à l'heure où la digitalisation des entreprises et leurs besoins en compétences numériques se font de plus en plus pressants. Selon une récente étude menée par IDC France, le budget des dépenses informatiques des petites et moyennes entreprises consacré à la transformation digitale sera ainsi multiplié par 1,5 entre 2019 et 2024, soit 59 % de leur dépense informatique totale.

