FreelanceRepublik : Licornes et Scaleups, le défis pour recruter des actifs qualifiés

Le recrutement de nouveaux talents fait partie des difficultés structurelles qui s'imposent à la plupart des scaleups et des licornes françaises. Ce manque d'effectif est loin d'être anodin pour ces entreprises qui ambitionnent une croissance toujours plus rapide. L'enjeu est de taille et ces dernières sont généralement prêtes à financer leurs ambitions grâce aux levées de fonds.

Pourtant, force est de constater qu'il ne s'agit pas ici uniquement d'une question de financement. Alors y a-t-il réellement une pénurie d'actifs qualifiés ? Les campagnes de recrutement sont-elles encore efficaces ? Comment les scaleups et les licornes comptent-elles tirer leur épingle du jeu pour réussir à recruter leurs maillons forts ?

Quelle est la différence entre startup, scaleup et licorne ?

Ces nouveaux termes de startup, scaleup et licorne sont de plus en plus utilisés pour qualifier des entreprises innovantes avec un réel potentiel de croissance. Leur business model repose entièrement sur un objectif d'hyper croissance, afin de s'implanter rapidement sur un marché et d'y maximiser les profits.

En soi, la différence entre une startup, une scaleup et une licorne repose essentiellement sur leur degré de maturité dans leur développement. Une startup se situe au premier échelon parmi les entreprises innovantes en quête d'un business model prolifique.

Lorsqu'une startup arrive à stabiliser son business model et à atteindre une croissance de 20 % annuelle, elle passe à l'échelon supérieur qui est le statut de scaleup. La scaleup représente donc une startup qui est sortie de sa phase de démarrage et qui est devenue viable. Pour cela, on considère qu'une scaleup doit générer entre 1 et 3 millions de dollars de bénéfices par an.

Les licornes quant à elles ont dépassé le stade de la simple rentabilité. Elles représentent les sociétés innovantes non cotées en bourse dont la valorisation est estimée à plus d' 1 milliard de dollars. Parmi les licornes les plus connues, on compte les américaines Uber et Airbnb ou bien encore la célèbre licorne française BlaBlaCar.

Quel que soit son stade d'évolution, une entreprise innovante présente un besoin constant de recruter de nouveaux talents dans cette course effrénée au développement.

Y a-t-il un réel manque d'actifs qualifiés en France ?

Le sujet brûlant de la fuite des cerveaux en France n'est pas nouveau. Mais est-ce vraiment le seul facteur qui explique la pénurie de talents en France ? Rien n'est moins sûr. De nombreux actifs qualifiés et talentueux proposent leurs services aux entreprises françaises, mais restent en sous-nombre par rapport à la demande. Selon une étude réalisée par Skillate, 87% des RH signalent "peu ou pas de candidats qualifiés" pour des postes qu'ils tentent de pouvoir.

En effet, les entreprises misant sur les nouvelles technologies ne cessent de revoir à la hausse leurs effectifs, provoquant une véritable guerre des talents.

Face à ce constat, certaines entreprises n'hésitent pas à recruter leurs futurs salariés ou consultants indépendants directement à la sortie des grandes écoles. La concurrence est donc rude entre les entreprises innovantes.

D'autre part, plusieurs professions sont de plus en plus exercées sous le statut juridique de travailleur indépendant. Selon le domaine d'activité concerné, les candidats à un poste salarié sont moins nombreux, notamment dans le secteur de la tech. Les entreprises doivent ainsi s'adapter et intégrer progressivement des équipes hybrides au sein de leur effectif, composées à la fois de salariés et de prestataires indépendants.

Cette nécessité de s'adapter à l'intégration croissante des freelances au sein des entreprises est plus rarement un problème pour les scaleups et les licornes.

Cependant, les freelances restent plus volatiles que les salariés contraints par les clauses de leur contrat de travail. Le turn-over au sein des effectifs de freelances est indéniablement plus important que chez les salariés. Cette réalité contribue elle aussi à cette pénurie chronique de nouveaux talents au sein des entreprises innovantes.

Est-ce un problème de financement ?

Les enchères montent face à cette demande croissante d'actifs qualifiés. Les propositions de salaire sont toujours plus attractives avec des conditions de travail plus flexibles.

Les scaleups et les licornes ne sont pas en reste en débloquant des fonds pour rémunérer à leur juste valeur les actifs qualifiés. Ces entreprises sont habituées aux levées de fonds et n'hésitent pas à investir pour intégrer les meilleurs experts dans leurs équipes. Le budget alloué pour rémunérer un expert est donc rarement la cause de ces difficultés de recrutement.

Malgré tout, de nombreuses entreprises peinent à recruter. Les jeunes diplômés comme les experts émérites ne se contentent plus d'une fourchette de salaire attractive pour candidater à une offre d'emploi.

La reconnaissance au travail, la prise de participation au développement économique de l'entreprise (avec le développement de l'intéressement ou des BSPCE notamment), les valeurs de l'entreprise ainsi que des conditions de travail flexibles sont autant de critères importants pour convaincre les talents de se mettre au service d'une scaleup ou d'une licorne.

Ce constat est d'autant plus vrai auprès des jeunes générations. Ces dernières cherchent de plus en plus à intégrer une entreprise qui partage des valeurs similaires aux leurs. Les jobs purement alimentaires sont relégués en second plan au profit des postes à impact qui donnent du sens à une activité professionnelle.

Raccourcir les délais de recrutement, le challenge des scaleups et licornes ?

Là est la véritable question. La difficulté pour ces entreprises se situe davantage au niveau des délais qu'elles doivent s'imposer dans le recrutement de leurs nouveaux talents.

Le cœur du business plan des scaleups et des licornes repose sur une croissance rapide financée par des levées de fonds. Qui dit croissance rapide, dit besoins permanents en nouveaux talents. Or les délais qui peuvent être potentiellement consacrés au recrutement d'un salarié ou d'un consultant indépendant sont drastiquement réduits par rapport aux délais des entreprises dites « traditionnelles ». Le défi quotidien de ces scaleups et de ces licornes est donc de se montrer réactives, y compris en matière de recrutement.

Dans les faits, les scaleups et les licornes ont bien souvent des difficultés à être suffisamment réactives dans cette recherche de nouveaux talents, elles qui priorisent plutôt la recherche et le développement. Rares sont celles qui acceptent de consacrer une ou plusieurs personnes à la recherche exclusive de candidats pour débusquer les talents de demain.

De plus, ces entreprises innovantes ne sont pas les seules en quête de talents. Les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ainsi que les PME peinent déjà depuis plusieurs années à recruter des personnes qualifiées et à conserver leurs employés au sein de leur structure. Avec l'émergence notamment de nouveaux métiers du numérique, les offres d'emploi ont largement dépassé le nombre d'actifs diplômés.

Les délais s'allongent pour le recrutement d'un expert, au grand dam des scaleups et des licornes.

Quels sont les modes de recrutement efficaces ?

Les scaleups et les licornes centrent leurs actions sur le développement de leur activité. Par conséquent, ces dernières ont d'autres priorités que le recrutement, même si cette composante est essentielle à leur croissance. Les modes de recrutement « à l'ancienne » avec la publication d'une offre d'emploi et l'organisation d'entretiens d'embauche ne représentent clairement plus l'apanage dans la recherche de nouveaux talents.

Pour des postes à pouvoir sur la durée, avec un contrat de travail à la clé, plusieurs de ces entreprises innovantes font la chasse aux talents à la sortie des grandes écoles. D'autres démarchent directement des experts auprès de grands groupes, en proposant une rémunération ainsi que des conditions de travail plus attractives.

Pour des missions temporaires, les scaleups et les licornes font partie des entreprises sollicitant régulièrement des consultants indépendants. Pour trouver rapidement un freelance expert dans son domaine d'activité, les entreprises délèguent de plus en plus cette phase de recrutement à des prestataires externes à l'entreprise.

Les plateformes freelance semblent aujourd'hui les mieux placées pour aider les scaleups et les licornes à recruter efficacement et dans les meilleurs délais des freelances qui répondent à leurs attentes. Dans un souci de performance, ces entreprises en pleine croissance ont tout intérêt à privilégier les plateformes qui se sont spécialisées dans la recherche et surtout la présélection de freelances présentant le profil idéal.

La plateforme FreelanceRepublik fait par exemple partie des plateformes freelances qui se sont spécialisées dans la chasse et la sélection de talents dans les métiers particulièrement concurrentiels de la tech. Pour chaque demande client, FreelanceRepublik propose ainsi plusieurs profils qualifiés et qui ont à chaque fois confirmé leur disponibilité et leur intérêt pour la mission proposée.

Pour les entreprises qui se doivent d'être réactives, il s'agit d'un mode de recrutement de pointe, à la fois efficace et adapté à leurs nouvelles contraintes structurelles ainsi qu'à leurs délais.