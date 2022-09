Investir dans la pierre papier (SCPI) à partir de 200 euros

Le placement pierre papier en SCPI : kesako ?

La SCPI est un produit financier ayant l'immobilier comme support d'investissement, c'est d'ailleurs pour cela qu'on l'appelle un placement pierre papier.

Louis Legasse, conseiller chez Portail-SCPI.fr, le premier distributeur de SCPI en ligne, nous explique son fonctionnement : "En investissant en SCPI, vous devenez porteur de parts et associé avec d'autres investisseurs. Les plus grandes SCPI comptent plus de 8 000 associés ! Contrairement à l'investissement immobilier traditionnel, la SCPI est un placement indirect : vous ne devenez pas propriétaire d'un bien propre mais d'un pourcentage du large parc immobilier détenu par la SCPI." Autrement dit, vous possédez des parts de fonds investis dans un nombre plus ou moins élevé d'immeubles.

La SCPI est un véhicule d'investissement qui regroupe de nombreux avantages :

Rendement attractif : un taux de distribution de 4,49% en 2021. N'hésitez pas à calculer la rentabilité de votre investissement grâce au simulateur !

: un taux de distribution de 4,49% en 2021. N'hésitez pas à calculer la rentabilité de votre investissement grâce au simulateur ! Sans contraintes de gestion : la gestion locative et l'entretien des actifs sont opérés par la société de gestion de la SCPI.

: la gestion locative et l'entretien des actifs sont opérés par la société de gestion de la SCPI. Mutualisation des risques : la diversification des placements effectués par les sociétés de gestion confère une certaine sécurité.

: la diversification des placements effectués par les sociétés de gestion confère une certaine sécurité. Faible ticket d'entrée : certaines SCPI sont accessibles dès 200 euros.

C'est ce dernier avantage que nous allons mettre en lumière à présent, pour vous montrer qu'il est tout à fait possible d'accéder au marché immobilier locatif avec quelques centaines d'euros seulement !

Investir dans l'immobilier dès 200€ grâce à la SCPI

Le marché immobilier locatif est un excellent placement qui permet de rentabiliser rapidement votre investissement. Néanmoins, acheter un bien (appartement, maison, local, etc.) représente un coût et n'est pas ouvert à tous les budgets.

"De nombreux épargnants français se ferment la porte du marché immobilier en pensant qu'ils n'ont pas les moyens suffisants, à tort. Bonne nouvelle, avec l'investissement indirect en immobilier grâce à la SCPI, l'immobilier est désormais à la portée de tous !", se réjouit notre expert de Portail-SCPI.fr, Louis Legasse.

De fait, que vous soyez jeune actif, retraité ou étudiant, vous pouvez désormais envisager d'investir sur le marché immobilier locatif, et ce avec un faible budget puisque la SCPI est un placement accessible.

"La SCPI s'adapte à tout type de portefeuille avec des prix de parts allant de 200 à plus de 1000 €. Certaines SCPI proposent même à l'acquéreur d'investir progressivement aux parts de SCPI, à partir de 50 € tous les mois par exemple", précise Louis Legasse, notre conseiller en gestion de patrimoine de Portail-SCPI.fr.

Portail-SCPI rend l'investissement en SCPI accessible

Avec Louis Legasse, conseiller de gestion de patrimoine depuis plus de 10 ans, et la start-up Portail-SCPI.fr dont il est associé, l'objectif est de rendre le placement SCPI le plus accessible possible !

Néanmoins, toutes les SCPI du marché ne proposent pas le même prix minimal de souscription. De plus, il faut être vigilant car si certaines SCPI proposent des parts à 200€, elles imposent en contrepartie de souscrire à un minimum de 10 parts. Concrètement, le prix d'entrée est donc de 2 000€. Globalement, de nombreuses SCPI exigent un minimum de 5 000€ d'investissement aux nouveaux associés.

Selon notre expert de Portail-SCPI.fr, seules quelques SCPI offrent réellement un prix d'entrée à 200 euros : "Selon votre budget et vos objectifs, nous saurons vous recommander les meilleures SCPI", conclut-il.

